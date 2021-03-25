新疆棉花｜H&M事件持續發酵　帶頭暫停新疆棉的BCI組織是什麼？

撰文： 蘇靜 最後更新日期： 2021-03-25 14:00

H&M集團抵制新疆棉花事件愈演愈烈，其在聲明中提到的已暫停在新疆發放許可證的瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）也遭到起底。

中國運動品牌——安踏體育3月24日晚間表示，公司注意到了近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啓動相關程序，退出該組織。

安踏體育官方微博發布的聲明並表示，公司一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

習近平多次穿着安踏品牌服裝視察（點擊大圖瀏覽）：

安踏在中國體育用品市場上，繼美國耐克（Nike）（市場佔有率23%）、德國阿迪達斯（Adidas）（20%）之後，以15%的佔有率位居第三。

中國國家主席習近平曾於1月18日身穿2022北京冬奧會官方贊助商安踏集團下屬企業的防水羽絨服登場，一天後，在香港股市上市的安踏集團股價上漲了約10%。

據悉，習近平當時訪問北京郊區的冬奧會設施時，身穿深藍色的「始祖鳥（Arcteryx）」大衣。始祖鳥原來是屬於芬蘭企業Amer Sports的品牌，2019年被安踏集團收購。始祖鳥產品在網店中通常以700至2000美元的價格銷售。習近平所穿產品的具體價格尚不清楚。

習近平還曾於2017年在河北省張家口視察冬奧會工作時穿着安踏夾克登場。在2018年平昌冬奧會上登場的中國國家隊也把安踏產品作為隊服穿着。

稍早瑞典服飾品牌H&M因一份去年發布的聲明稱「不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原材料」，而在中國社交網絡上遭到中國共青團和網民抵制。

阿里巴巴旗下淘寶、京東、拼多多等電商平台稍晚屏蔽了H&M的商店和相關商品。

H&M的聲明提及，H&M的供應商從新疆地區與「更好的棉花計劃」（BCI）相關的農場採購棉花。由於在該地區進行可信的盡職調查變得愈發困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。

BCI究竟是個什麼組織？事實上，這一組織中的會員不乏一些全球知名品牌，這些品牌也曾發表過和H&M相類似的聲明，並對新疆棉花進行打壓。

BCI出自於2005年世界棉花基金會（WWF）一次圓桌會議的倡議，隨後擴展到世界多國。它們自己宣稱，其主旨在於使全球棉花的種植及生產更有利於棉農，更有利於種植環境，更有利於該產業的未來發展。

2020年10月，BCI曾發布一則新聞稿，並於今年3月重新編輯過，其中同樣宣稱新疆地區存在「強制勞動」和其他「侵犯人權」的現象。從2020年3月起，BCI就暫停在新疆地區發放許可證，因而新疆的優質棉花也不再獲得BCI許可證。

事實上，BCI號稱是一個非牟利組織（NGO），它制定了相關標準，要求會員必須使用它們認為符合標準的棉花，才能使用BCI標識。除了所謂「環保標準」，BCI還表示「提倡體面勞動」。

但耐人尋味地是，就在H&M發表抵制新疆棉花事件愈演愈烈之時，從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿，點擊進入網站後卻顯示「查找不到」。