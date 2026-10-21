美副總統萬斯：反對烏克蘭入北約　拒認烏克蘭為美國盟友

美國副總統萬斯（J.D. Vance）10月20日接受美媒訪問時指，烏克蘭不應該加入北約（NATO），他又指，美國與烏克蘭並未正式結盟，而且雙方在俄羅斯能源問題上存在分歧。



萬斯周二在採訪中表明，「據我所知，我們和烏克蘭沒有正式的同盟關係。他們並非北約成員，我認為他們不應該加入北約。我們會在部分範疇合作，但在另一些議題上，雙方亦可能持相反立場」。萬斯同時提出，烏克蘭應停止襲擊俄羅斯的能源設施。

美烏雙方在10月初因美國豁免購買俄羅斯能源，而導致雙方關係進一步惡化，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）其後表示：「我們正失去一個強大的夥伴。」近日，又有消息傳出，SpaceX公司限制了烏克蘭軍方對「星鏈」（Starlink）終端的使用。此外，在10月12日和13日夜間，俄羅斯發動彈道飛彈攻擊時，美方也未向烏克蘭發出預警。

2026年10月19日，美國副總統萬斯（J.D. Vance）走上舞台，在北卡羅來納州亨德森維爾（Hendersonville, North Carolina）的海德倉庫（Hyder Warehouse）舉行的競選集會上發表演說。(Reuters)

據路透社（Reuters）引述三名消息人士稱，特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）計劃於本週前往挪威，與澤連斯基以視像方式，進行結束俄烏戰爭的談判。同時威特科夫計劃前往俄羅斯與總統普京（Vladimir Putin）會晤，重點談論烏克蘭問題，以及釋放一名於2022年被監禁的美國公民一事。