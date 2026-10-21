美國制裁中國風投公司奇績創壇　涉前Google工程師竊密案

美國政府將微軟前AI人工智能科學家陸奇創辦的中國風投公司奇績創壇列入制裁名單，指它為一家涉及Google AI商業機密竊取案的初創公司提供種子資金。奇績創壇則否認曾投資涉事公司，正與相關方面洽商解除制裁。



美國國務院10月19日宣佈，對上海智算科技公司實施制裁。公司創辦人、穀歌前軟體工程師丁林葳今年被裁定竊取穀歌AI商業機密罪名成立。

制裁措施或包括凍結相關實體在美資產及銀行業務限制。丁林葳1月被聯邦陪審團裁定七項竊取商業機密罪成；法官其後就另外七項經濟間諜罪裁定無罪，認為無足夠證據證明他明知行為會令中國政府受益。而竊密定罪維持，9月被判囚一年。

案情指，丁林葳在職期間暗中與兩家中國AI公司建立關聯，並在辭職前不足兩星期把逾2000頁商業機密傳至個人雲端賬戶。他2023年創立智算，開發協助訓練AI模型的軟件平台，並以熟悉Google技術為賣點，申請奇績創壇的初創孵化計劃。

資料圖片：前谷歌工程師丁林葳（US Department of Justice）

陸奇為微軟前高管，2017年獲百度羅致掌管AI業務，一年後以個人原因離職；2018年獲時任Y Combinator總裁奧特曼（Sam Altman）招攬，加入該美國公司協助籌建YC中國，計劃一年後擱置，團隊改以奇績創壇品牌營運。此後，奇績創壇投資了多家備受看好的中國初創公司，包括AI推理平台矽基流動和機器人製造商智元機器人。這兩家公司均考慮赴香港上市。

中國商務部周一回應說，美國污名化中國企業並實施制裁，嚴重損害中國企業合法權益，並敦促美國停止抹黑打壓，儘快糾正錯誤做法，否則中國將採取必要措施予以回應。