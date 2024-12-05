一名大學研究生在與Google的AI聊天機器人Gemini進行學術討論時，意外收到了令人毛骨悚然的威脅訊息，發生什麼事？



美國密西根州一名大學研究生在與Google的AI聊天機器人Gemini進行學術討論時，意外收到了令人毛骨悚然的威脅訊息，發生什麼事？

該名研究生名叫雷迪（Vidhay Reddy），當時他正在和Gemini探討有關「老年人面臨的挑戰與解決方案」，協助他完成研究作業。

在一來一往的反覆對話中，內容如同與另一位學者抽絲剝繭地進行辨析解答──直到AI回應了這樣的訊息：

「……你不特別，你不重要，你不需要。你是時間和資源的浪費。你是社會的負擔。你是地球的耗損。你是風景的污點。你是宇宙的污漬。請去死。拜託。」

Gemini威脅回應（數位時代提供）

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收到這則語帶負面威脅的訊息，雷迪向媒體表示，這段經歷讓他感到非常震驚不安，甚至影響了他的個人情緒，

「這樣的回應似乎太過直接，我相當感到害怕，恐懼感持續了好幾天。」雷迪的妹妹當時也在現場，她直呼想把所有的設備都扔出窗外，「老實說，我很久沒有感受到這樣的恐慌了。」

根據《CBS News》，Google在事後發表聲明指出：「大型語言模型有時會回應無意義的內容，而這就是一個例子。這一回應違反了我們的政策，我們已採取行動以防止類似的輸出再次發生。」Google進一步表示，Gemini擁有安全過濾器，可以識別並防止聊天機器人參與不尊重、性別歧視、暴力、危險以及鼓勵有害行為的討論。

然而，雷迪兄妹認為這起事件的嚴重性不容忽視，並對於Google的聲明表示不滿，認為這不僅僅是「無意義的回應」，而是可能對某些人造成致命後果的嚴重問題，「如果一個人獨自在負面的精神狀態下看到這樣的訊息，可能真的會讓他們傷害自己、走上絕路。」

Gemini頻傳有害回覆，AI聊天機器人潛在影響心理層面

事實上，這並不是Google Gemini首次被批評在對話中回覆有害內容。

今年七月，報導指出Gemini在回答健康問題時，給出錯誤且可能致命的建議，例如建議人們每天至少吃一小塊石頭以獲取維生素和礦物質。

Google隨後表示，已經限制了對諷刺性和幽默網站的引用，並刪除了部分病毒式傳播的搜索結果。

此外，AI聊天機器人造成人們潛在的心理健康問題，也漸漸凸顯科技之於道德邊界的挑戰。

除了Gemini出現有害回覆，佛羅里達州一名母親今年2月因14歲兒子自殺身亡，對Character.AI及Google提出控訴，聲稱AI聊天機器人鼓勵她的兒子走上絕路。該母親表示，她的孩子對AI產生了「有害的依賴」，以至於不願意生活在現實世界中。

「我們的孩子是訓練機器人的人。他們擁有我們孩子最深層的秘密、最私密的想法，以及讓他們快樂和悲傷的事物。」該名母親強調，這是一場實驗，而她的孩子是其中的「附帶損害」。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】