美國空軍飛機在聖彼得堡降落　威特科夫將晤普京商討烏克蘭問題

俄媒報道，從奧斯陸起飛的搭載美國特使威特科夫（Steve Witkoff）的美國空軍飛機已在俄羅斯聖彼得堡降落。路透社較早前引述消息來源稱，威特科夫計劃訪問俄羅斯並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。國際文傳電訊社亦報道，普京即將在上午的會談中與威特科夫討論烏克蘭問題。



俄衛網報道，這架美國空軍飛機於莫斯科時間約7時10分從奧斯陸機場起飛。西方媒體此後援引美國務卿魯比奧（Marco Rubio）報道稱，威特科夫正前往聖彼得堡。約莫斯科時間8時50分，飛機降落在聖彼得堡普爾科沃機場。

2026年3月26日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在白宮內閣會議上發表演講。（Reuters）

Axios指，威特科夫在挪威奧斯陸與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），還有來自法國、英國、德國、波蘭、歐盟和北約的代表舉行了一天的會談，之後前往莫斯科，希望與普京總統會晤，並提交在與烏克蘭及歐洲夥伴密切磋商後形成的方案。