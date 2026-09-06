美國特使訪俄晤普京三小時　克里姆林宮形容會談具建設意義

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國特使會談三小時，並稱會談內容充實且「具有建設性」。



綜合路透社和法媒報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）周日（9月6日）凌晨說，普京周六（5日）晚上在克里姆林宮與美國總統特朗普（Donald Trumpz2又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）會見超過三個小時，進行了「極其坦誠」的會談，並指出會談內容充實且「具有建設性」。

他說：「美國代表為這次訪問做了充分準備。他們不僅表達希望儘快結束敵對行動的意願，也提出一系列可能的解決方案。」

圖為2026年9月5日，俄羅斯總統普京於克里姆林宮與美國總統特使威特科夫、特朗普女婿庫什納會面。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

烏沙科夫指出，俄方全面介紹特別軍事行動進展，展示俄軍的顯著戰果，並對實現既定目標充滿信心。威特科夫和庫什納承諾，在後續與烏方接觸過程中，將轉達普京有關和平解決衝突路徑的意見和評估。

他表示：「會談的內容不僅限於就解決烏克蘭危機交換意見。雙方還詳細討論經濟問題，以及潛在的俄美互利合作項目。總的來說，這次談判非常及時，對雙方都大有裨益。」

參與談判的普京投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也在社媒發文稱，這是一次「重要的和平斡旋訪問」。

新華社引述俄總統網站消息稱，普京在會見美國特使時說：「我們今天必須面對的局勢確實十分複雜。」

美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）與總統特使威特科夫2026年9月5日抵達莫斯科機場（Reuters）

普京也讚揚特朗普為結束烏克蘭長達四年半的戰爭所做的努力。「他明白自己正面臨困境，但他仍然沒有停止努力，為促成和解、解決俄烏衝突做出貢獻。」

對此，普京指出，俄方準備討論所有相關議題，也將通報俄方對當前局勢的看法。

普京說，正如威特科夫所告知，他和庫什納計劃在莫斯科會談之後前往基輔。「無論接下來發生什麼，這類接觸總是有益的。」

普京指出，俄方通過情報部門和外交渠道收到停止對烏克蘭首都基輔空襲的請求。他已下達相應命令，從星期六零時起俄軍已停止對基輔的襲擊。

威特科夫對此表示感謝，此舉確保基輔和莫斯科都不會遭受任何打擊，從而讓美方代表團得以在此期間安全抵達莫斯科和基輔。

普京指出，烏克蘭方面也大幅減少了對包括莫斯科在內的俄羅斯本土的空襲。烏方也提議實施為期三天的更大範圍的停火，俄方並未同意，但表示「俄方將盡一切努力確保談判進程和調解人員的安全」。

2026年8月27日，烏克蘭總統澤連斯基在摩爾多瓦首都基希訥烏舉行的摩爾多瓦獨立日集會上致詞。 （Reuters）

烏克蘭方面，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指出，他已與將於周日訪問烏克蘭的兩名美國特使通話，烏克蘭準備在周一（7日）之前停止對莫斯科發動襲擊。

澤連斯基說，庫什納和威特科夫此次行程將是俄烏戰爭爆發以來首次訪問烏克蘭，基輔方面希望這次訪問「儘可能具有建設性和實質性」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

