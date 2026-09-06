美國特使與普京討論結束戰爭措施　白宮：未來幾週公布實質計劃

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使9月5日（周六）於克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會晤。白宮表示，雙方討論了結束俄烏戰爭的實質後續步驟計劃，這些步驟將在未來幾週內公布。特使團周日亦前往烏克蘭進行會談。



英國《衛報》報道，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）在周六於克里姆林宮與普京舉行會談中，提出了一系列結束烏克蘭戰爭的建議。而俄羅斯則告訴美國特使，莫斯科「有信心」實現其佔領烏克蘭東部剩餘地區的軍事目標，言論暗示克宮對俄烏戰爭的立場沒有改變。

2026年9月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、美國特使威特科夫（Steve Witkoff）進行會晤，討論俄烏戰爭問題。（Reuters）

在為期三天的談判期間，俄羅斯和烏克蘭承諾互不攻擊對方首都。克宮表示，從周六午夜起不會對基輔發動空襲，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則表示，他將暫停對莫斯科的空襲直至下周一（7日）。

俄烏兩國在如何結束戰爭的問題上仍存在巨大分歧。克宮表示，它堅持普京兩年前提出的立場：烏克蘭應該放棄俄羅斯聲稱擁有主權的四個地區，並且不加入北約。但烏克蘭無法容忍這一立場。