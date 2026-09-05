美國特使抵達莫斯科　俄媒：普京將接見　俄下令3天內不空襲基輔

載有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）與特使威特科夫（Steve Witkoff）的專機9月5日抵達俄羅斯首都莫斯科，俄媒塔斯社（TASS）隨後引述克里姆林宮發言人指，俄總統普京（Vladimir Putin）5日將與他們會談。



俄羅斯國際文傳電訊社（IFX）則引述克里姆林宮發言人消息指，普京下令3天內不空襲烏克蘭首都基輔，以便為美國代表團的到來作準備。

載有美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）與總統特使威特科夫的車隊2026年9月5日駛離莫斯科機場（Reuters）

路透社較早前報道，特朗普4日曾暗示美國有一項旨在結束俄烏戰爭的全新具體方案，但他並未詳細說明該方案的具體內容。他說：「我派出了威特科夫和庫什納，他們兩位都是非常優秀的談判專家，我們派他們過去看看能否達成協議。」

與此同時，俄羅斯在庫什納和威特科夫到訪前夕，加強了對烏克蘭的空襲，包括以無人機襲擊了烏克蘭國家安全局（SBU）的總部。

據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），庫什納和威特科夫到訪莫斯科後，將於翌日前往烏克蘭。

左圖：2025年8月26日，美國華盛頓，威特科夫在霍士新聞旗下一檔節目中發表講話。（Getty）右圖：2025年2月18日，美俄會談後，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在沙特阿拉伯首都利雅德。（Reuters）

澤連斯基5日指控，俄羅斯當日對烏克蘭首都基輔和附近城鎮的機場發動襲擊，聲稱此舉是俄方對美國代表或以飛機前往烏克蘭的回應。