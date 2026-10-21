甘迺迪家族再傳悲劇　衛生部長42歲姪女逝世　因癱瘓抗爭多年

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）家族成員命運多舛，家族再傳悲訊。美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄孫女，同時亦是現任衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的姪女凱爾·甘迺迪（Kyle Kennedy）於當地時間10月21日在麻省韋斯特伍德（Westwood）逝世，終年42歲。



據當地殯儀館網站刊出的訃告指，凱爾「平靜地離世」，生前致力於兒童幼兒事業：「她擁有非凡才智、冷幽默感和美麗的容貌，人們會銘記她對子女康納（Conor）、約瑟芬（Josephine）和迪格蘭（Declan）的深切關愛，以及她為推動弱勢兒童及殘障人士的教育改革所作出的貢獻。」

凱爾於1984年7月6日出生於華盛頓特區（Washington D.C.），童年時光在麻省科哈西特（Cohasset）度過，曾於喬治城大學（Georgetown University）就讀，並分別於佩斯大學（Pace University）和哈佛大學（Harvard University）取得教育碩士學位。

凱爾生前曾在「為美國而教」（Teach for America）計劃中度過兩年，並在紐約市的公立學校系統工作，這段經歷開展她的教育生涯。

2006年10月6日，林賽·哈姆林（左，Lindsay Hamlin）和凱爾·甘迺迪（右，Kyle Kennedy）出席了在紐約市 60 號碼頭舉行的「向權力說真話」特別首映禮，該首映禮旨在為甘迺迪中心籌款，前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）作為榮譽嘉賓出席。(Getty)

此後她致力倡導推動更公平的小學教育和特許學校的發展，並和多間專注於改革和優化學校課程的科技公司合作，擔任教育工作者指導，協助他們更好地開展針對低齡學生的教學工作。

與其他家族成員一樣，凱爾熱愛運動和跑步，在2019年曾完成波士頓馬拉松，但她在2020年遭遇嚴重脊髓損傷導致癱瘓，她隨後投入爭取身心障礙者權益的工作，甚至前往麻省州議會大樓，在關於身心障礙者醫護歧視的公聽會上親自出庭作證。

凱爾身後留下的成員包括：12歲的康納（Conor）和10歲的迪格蘭（Declan），其長女約瑟芬（Josephine）早年不幸夭折，因此身後僅留下兩名幼子。同時家族內包括前夫克爾（Liam Kerr）、母親吉福德（Victoria Denise Gifford）、兄弟小米高·甘迺迪（Michael LeMoyne Kennedy Jr.）、以及姐妹羅里·甘迺迪（Rory Gifford Kennedy）。目前凱爾具體死因尚未公開，而家族已為她舉行私人告別儀式。