韓國釜山鯊魚受困運河逾一個月　終獲救重返大海

一條在韓國釜山港口運河逗留超過一個月、吸引逾160萬人前來圍觀的鯊魚，經過兩次救援失敗後，終於在星期三被成功引導返回大海。



路透社報道，韓國海洋水產部星期三（10月21日）證實，這條被暱稱為「小北港」（Bukangi）的鯊魚已順利游出釜山北港的狹窄水道，重返開放海域。

這條鯊魚9月18日首次出現在北港運河，因長期停留在市中心高樓大廈及高速鐵路車站附近的水道而引發關注。

韓國國立水產科學院確認，它是一條長約三米的雌性灰色真鯊（dusky shark）。這種鯊魚分佈於熱帶、亞熱帶及溫帶水域，被國際自然保護聯盟列為瀕危物種。

釜山基礎設施公社數據顯示，截至10月20日，已有超過160萬人到訪附近的海濱公園，希望一睹這條鯊魚。

當局9月29日首次派出裝有噴水設備的船隻，試圖將鯊魚引導回大海，但鯊魚遊走後仍留在運河。

10月2日的第二次救援則動用長50米、高6.8米的漁網，但因漁網被運河底部的岩石卡住，救援人員不得不終止行動。

在星期三的第三次行動中，救援人員改用固定在浮動平台上的漁網，並派出潛水員協助，以克服水道深淺不一、河床地形複雜等困難。

工作人員逐步將漁網推向外海，同時阻止鯊魚游回運河，並利用無人機追蹤其動向，最終成功引導鯊魚返回大海。

本文獲《聯合早報》授權轉載

