遊日注意｜沖繩知名景點波之上海灘驚現3條鯊魚　官方急封灘管制

近期計劃赴沖繩旅遊的民眾請多加留意！位於那霸市知名景點波上宮旁的熱門戲水勝地「波之上海灘」，近日驚傳有鯊魚在淺灘出沒。管理單位為維護遊客安全，一度緊急宣布「全面禁止下水」，經專家評估與現場排查後，已於7月20日下午重新開放，但官方強調未來仍會持續戒備。



淺灘驚見3隻鯊魚！專家推測：為追捕小魚誤闖

綜合海灘營運單位與當地業者資訊，自本月18日至20日早晨，波之上海灘防鯊網外的水域接連傳出數宗目擊報告，民眾指稱看到3隻體長約50厘米至1米不等的鯊魚在近岸游動。

位於那霸市知名景點波之上海灘近日驚傳有鯊魚在淺灘出沒。（截取自YouTube@【琉球放送】RBC NEWS）

當地海上運動業者大濱光貴表示，由於近期該海域有大量小魚成群聚集，推測這幾隻鯊魚極有可能是為了覓食，才一路追逐獵物游入淺灘區。

「遊客安全第一」一度急撤遊客 丹麥客淡定：相信救生員

由於第一時間無法辨識鯊魚物種與危險性，管理單位採取最嚴格的安全標準，自19日起果斷實施封灘管制，禁止所有人下水。

鯊魚突現的消息引發熱議。當地居民驚呼：

沒想到鯊魚離我們這麼近，居然就在平時戲水的地方，真的嚇了一跳！

然而，一名來自丹麥的遊客則相對鎮定，表示「鯊魚本來就無所不在，只要現場有救生員巡視，就不覺得特別危險。」

美麗海水族館評估危險性低 海灘已重新開放

為求慎重，管理單位特別請教沖繩「美麗海水族館」的專家。經專業評估，該批鯊魚對人類的危險性較低，工作人員於20日反覆巡視確認海灘範圍內已無鯊魚蹤跡後，已於20日下午2時正式解除管制，恢復開放戲水。

波之上海灘（波之上海灘官方網站）

營運單位特別提醒，後續將會持續加強海灘周邊的巡視與監控作業，若未來再次目擊鯊魚靠近，不排除隨時再度採取預防性封灘措施，請前往當地的遊客務必配合現場救生員的指引。

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