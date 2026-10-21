普京稱願11月中旬恢復俄美烏三方談判 官員：或選址阿布扎比
撰文：成依華
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美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）10月21日到俄羅斯與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤後，克里姆林宮表示，普京在會談上稱俄羅斯願在11月中旬以俄美烏三方形式恢復俄烏問題談判。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）其後向俄媒稱，談判或在中東阿布扎比（Abu Dhabi）上演。
據克里姆林宮稱，普京與威特科夫會談的核心議題是俄烏局勢，美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）也有透過視像連線方式，分享自己對有關問題的評估。
俄方指，威特科夫表示美國總統特朗普（Donald Trump）會對恢復三方談判的決定高度滿意。普京又向威特科夫講述目前俄烏局勢，主張主動權完全在俄軍手中。
除了俄烏問題外，普京與威特科夫也詳細討論落實俄美大規模經濟項目的可能性。
俄羅斯總統助理烏沙科夫之後接受俄羅斯國營電視頻道Vesti時指，俄美烏談判或在阿布扎比（Abu Dhabi）上演，他稱「我們正在考慮阿布達比……按照約定，時間應該在11月中旬左右。」
他又認為俄烏戰爭正接近尾聲，但同時指很難說距離結束還有多遠。