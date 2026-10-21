普京稱願11月中旬恢復俄美烏三方談判　官員：或選址阿布扎比

美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）10月21日到俄羅斯與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤後，克里姆林宮表示，普京在會談上稱俄羅斯願在11月中旬以俄美烏三方形式恢復俄烏問題談判。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）其後向俄媒稱，談判或在中東阿布扎比（Abu Dhabi）上演。



美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）2026年10月21日訪問俄羅斯聖彼得堡，會晤普京（不在圖內）（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

據克里姆林宮稱，普京與威特科夫會談的核心議題是俄烏局勢，美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）也有透過視像連線方式，分享自己對有關問題的評估。

俄方指，威特科夫表示美國總統特朗普（Donald Trump）會對恢復三方談判的決定高度滿意。普京又向威特科夫講述目前俄烏局勢，主張主動權完全在俄軍手中。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2026年10月21日會晤美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）（Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS）

除了俄烏問題外，普京與威特科夫也詳細討論落實俄美大規模經濟項目的可能性。

俄羅斯總統助理烏沙科夫之後接受俄羅斯國營電視頻道Vesti時指，俄美烏談判或在阿布扎比（Abu Dhabi）上演，他稱「我們正在考慮阿布達比……按照約定，時間應該在11月中旬左右。」

他又認為俄烏戰爭正接近尾聲，但同時指很難說距離結束還有多遠。