威特科夫晤澤連斯基　美媒：今赴俄羅斯向普京提交最新和平方案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）10月20日（周二）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在挪威舉行會面後，將於21日前往聖彼得堡（St Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。據美媒報道，威特科夫屆時將向提出和平方案。



Axios引述一位美國官員表示，威特科夫將於21日（周三）在聖彼得堡會見普京，並向他提交一份更新版的結束俄烏戰爭方案。

2026年1月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮會晤美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）時互相握手。（Reuters）

特朗普的女婿兼顧問庫什納（Jared Kushner）將以視像通訊形式參與此次會晤。

據報道，白宮希望，在特朗普同意解除對俄羅斯柴油銷售的制裁，並採取其他受到莫斯科歡迎的措施後，普京能夠展現出更大的妥協意願。

威特科夫20日在挪威奧斯陸，與澤連斯基以及挪威和芬蘭領導人，還有來自法國、英國、德國、波蘭、歐盟和北約的代表舉行了一天的會談。

澤連斯基20日表示，下一步應該是他、普京和特朗普舉行三方會談，俄羅斯迄今一直拒絕這樣做。

一位美方官員表示，美國希望這項新提案能夠「為直接三方談判和更廣泛的多邊談判鋪平道路」。

報道指，奧斯陸會談的重點是制定一項統一的「框架協議」提案，以結束戰爭。

這位美國官員表示，烏克蘭「提出了新的想法和建議，並進行了詳細討論」。

該官員稱，各方取得「實質進展」。

據一位知情人士透露，庫什納20日以視像方式參加了會議，並再次重申了特朗普的要求，即烏克蘭必須停止對俄羅斯煉油廠的襲擊。

知情人士指：「賈里德（Jared，庫什納的名字）的態度非常直接。」

2026年10月20日，挪威奧斯陸，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，左一）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右二）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubbs，左二）及挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，右一）舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

澤連斯基在會後表示，如果莫斯科採取對等措施，他準備停止對俄羅斯煉油廠的攻擊。