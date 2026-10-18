特朗普豁免俄羅斯制裁　繼任參議員格雷厄姆胞妹表態：願當面會談

美國南卡羅來納州參議員諾頓（Darline Graham Nordone）於週六（10月18日）表示，在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）豁免了她力推的一項對俄制裁的法案後，她更傾向於繼續對俄羅斯施加制裁壓力。



特朗普於週五（17日）簽署一項行政命令，豁免了根據《林賽·格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案》（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026）通過的對俄羅斯能源的制裁，此措施旨在加大對美國對手的壓力，以結束其在烏克蘭的戰爭。

諾頓是該法案的倡導者，以其已故的哥哥，南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的名字命名。

諾頓在週六接受美媒訪問時指出，她對這項立法感到自豪，但她不會與其他共和黨官員一樣，猛烈抨擊總統的行政命令：「總統與我有共同目標，那就是停止戰爭，降低汽油和柴油價格。」但她表明制裁法案是總統可以用來達到目的的工具之一，是否使用則完全取決於總統自己。

2026年7月28日，美國華盛頓特區華盛頓國家大教堂外，抬棺者在已故美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的葬禮儀式結束後，抬着他的靈柩離開。（Reuters）

行政命令一出，隨即受到兩黨議員的抨擊，當中表明支持特朗普對手，並失去黨內提名的德克薩斯州共和黨參議員科寧（John Cornyn）在社交平台X表示「林賽會感到震驚」。

雖然諾頓沒有直接批評特朗普，但她表示，當對方下週到南卡羅來納州參加集會時，她可能會與他討論這件事：「我期待下週與他交談，因為他會到南卡羅來納州，所以我們可能會坐下來談談這件事。」