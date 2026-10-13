特朗普：或在11月中旬訪問亞洲期間與金正恩會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月12日表示，他可能會在11月中旬訪問亞洲並出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與朝鮮領導人金正恩會面。兩人2018年在新加坡進行過首次歷史性會面，次年又舉行兩次會晤，但雙方當時未達成任何協議。



日本共同社報道，特朗普在白宮接受記者採訪時，被問及此次訪問期間與金正恩會面的可能性時說道，「我可能會。那會很令人興奮，不是嗎？但我跟他相處得很好。」此次訪問期間，特朗普還將前往中國參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

特朗普曾多次表示希望與金正恩再次舉行面對面會談。在他第一任總統任期內，他曾三次與金正恩會面。今年8月，特朗普曾向媒體表示，他預計在年底前與金正恩會面，但沒有透露具體細節。

2018年，美朝兩位領導人同意致力於實現朝鮮半島的完全無核化。但在次年的會晤中雙方最終都空手而歸，朝方則繼續加強導彈和核能力。