特朗普淡化與金正恩會晤可能性　稱不確定是否有人要求會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前10月12日表示，他可能會在11月中旬訪問亞洲並出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與朝鮮領導人金正恩會面。但他在19日（周一）又淡化了人們對雙方會晤的預期，指不確定能否會面。



彭博社報道，當被問及下個月能否與金正恩會面時，特朗普向媒體表示，「我不知道。我不確定是否有人要求會面，但我與金正恩的關係非常好。」

2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往堪薩斯州前，向媒體發表講話。 （Reuters）

近幾週來，特朗普多次提及與金正恩會晤的可能性，並表示希望今年能舉行會晤。特朗普曾表示，他將於11月訪問亞太地區，出席在深圳舉行的亞太經合組織峰會，並在峰會期間與中國國家主席習近平舉行會談，屆時他可能會與金正恩舉行面對面會晤。

特朗普亦多次稱讚他與金正恩之間「友好的關係」，周一再次告訴記者：「我和他相處得很好。」在特朗普第一任期內，兩位領導人會晤了三次，但這些會談未能取得任何外交突破。