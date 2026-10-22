法國示威｜10年期國債息破5%24年高　美媒：自1974年起年年財赤

法國9月中旬起爆發學生示威，抗議活動在10月17日演變成大規模騷亂。礙於對局勢的憂慮以及法國政府仍未能通過2027年的財政預算，法國的10年期國債息率21日（周三）首次攀升至5%以上，這個數字讓金融市場恐慌。據《華爾街日報》早前報道，法國長期缺乏財政紀律，上一次能夠平衡預算已是1973年，自1974年起年年財赤。法國政府債務今年已飆升至GDP的119%，導致其無法回應示威者要求經濟紓困的訴求。



據《衛報》報道，近期騷亂造成的部分市政建築仍在冒煙，新一輪拋售潮推高了法國國債的孳息率。

2026年10月17日，法國巴黎共和國廣場附近的一條街道上，一名示威者手持法國國旗，旁邊是正在燃燒的物品。（Reuters）

法國財政部發行的10年期國債，在21日早盤交易中上漲超過8個基點至升穿5%，隨後回落至4.99%。

法國政府尚未通過明年的預算案，而近幾週來，該國街頭抗議活動愈演愈烈，暴力程度不斷升級。

抗議活動始於9月中旬，最初是學生呼籲增加教育撥款，以解決學校師資短缺、大樓老舊和班級規模過大等問題。隨後，抗議活動演變為更大規模的示威遊行，抗議生活成本不斷上漲。

最初較為平靜的抗議活動往往遭到警方的強力鎮壓，並在許多城鎮引發騷亂。不少名牌商店遭到洗劫，抗議者也縱火燒毀利摩日市政廳。

2026年10月21日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在卡塔爾出席第九屆「一個地球主權財富基金」（OPSWF）峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

自從法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）於2024年提前舉行大選以來，沒有任何政黨能夠完全掌控議會。議會的僵局阻礙了他將退休年齡從62歲提高到64歲的計劃，以及一系列旨在削減或重新分配國家開支的措施。

法國2025年的財政赤字佔GDP的5.1%，而債務總額則高達GDP的115.6%。預測顯示，如果不採取補救措施，本年度的財赤和債務都將持續成長。

國際貸款機構對巴黎放款越來越謹慎，指責法國政府「財政失控」。部份機構已經停止購買法國國債，尤其是日本基金經理；而那些仍然購買法國國債的機構則要求更高的利息，特別是購買長債。

《華爾街日報》早前報道，法國的債務困境源於過去數十年來為龐大的福利體制透支，這讓公眾期待獲得國家的溺愛，尤其是在危機時期。該國自1974年以來就沒有平衡過財政預算。

2026年10月17日，法國巴黎，一間咖啡館裏的顧客們目睹了暴徒在示威活動中放火。（Reuters）

屬馬克龍中間派政黨議員梅拉德 (Sylvain Maillard) 表示：「在法國，我們總是要求國家提供一點神奇的錢：付錢、付錢、付錢。」

據《歐洲新聞台》報道，過去數十年，每年法國政府的支出遠超過稅收收入，因此需要舉債來彌補差額。

2026年，財政赤字預計將達到法國GDP的5.4%。

歐盟規定，財政赤字上限為GDP的3%。

年復一年，這些赤字不斷累積，最後演變成巨額債務。

據法國國家統計與經濟研究所（INSEE）的數據顯示，截至2026年第二季度，法國國債已達3.6萬億歐元，相當於GDP的119%，高於上年的115.6%。

2026年10月17日，在法國，一名女子騎着單車經過杜樂麗花園（Tuileries Garden）附近燃燒的路障，背景是巴黎鐵塔（Eiffel Tower）。（Reuters）

當投資者開始質疑法國償還債務的能力，問題就出現了。