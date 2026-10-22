法國示威｜馬克龍批特朗普等外國領袖言論　藉法國局勢謀政治利益

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）批評包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）等部份外國領導人利用法國騷亂謀取政治利益，並就相關事件散播虛假信息。他誓言阻止本周末新一輪示威再次演變成騷亂，同時宣布將召集情報及政府高層商討應對措施。



綜合法媒和路透社報道，馬克龍10月21日（周三）訪問卡塔爾首都多哈期間向記者表示，部份外國領導人針對法國騷亂發表既「不可接受又愚蠢」的言論，試圖借法國局勢為自身選舉造勢。

他說：「事發後出現了來自國外的虛假信息，這促使許多人，包括外國領導人發表了既不可接受又愚蠢的言論。」

2026年10月19日，美國堪薩斯州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時做出手勢。（Reuters）

當記者追問他是否指美國總統特朗普時，馬克龍回答：「包括他在內。」

特朗普近日在美國為共和黨中期選舉造勢時，將法國騷亂歸咎於移民、聖戰分子及共產主義者。他20日（周二）也公開讚揚法國極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）。民調顯示，勒龐目前在2027年4月舉行的法國總統選舉選情中領先。

正在爭取連任的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也聲稱，法國遭到「極端伊斯蘭主義入侵」。不過，多名分析人士駁斥移民是法國抗議活動幕後推手的說法。

法國17日（上周六）爆發近年來最嚴重的城市騷亂之一。蒙面青年與警方衝突，搶掠商店及破壞公共建築。

馬克龍指，22日（周四）將召集情報官員及高級部長開會，商討如何防止暴力重演。

他強調：「那些企圖在下星期六擾亂市中心秩序的人，將受到阻止。」

2026年10月21日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在卡塔爾出席第九屆「一個地球主權財富基金」（OPSWF）峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

法國學生全國聯合會（UNEF）已號召24日（周六）舉行新一輪集會，2018年興起的反建制「黃背心」運動也計劃同日在巴黎市中心遊行。