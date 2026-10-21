執政滿意度跌至31%新低　特朗普借法國騷亂打移民牌能否救選情？

美國總統特朗普面對支持率屢創新低的困局，試圖將法國大規模示威浪潮與移民問題畫上等號，藉此撈取政治資本。他警告美國選民，除非共和黨在中期選舉中獲勝，否則法國騷亂的情景就會在美國上演。



特朗普10月19日在堪薩斯州一場選舉群眾大會上，將法國騷亂歸咎於回教移民。他說：「我們不會讓這種事在這個國家發生。當你在法國看到（教堂的）尖塔着火，四處都燃起熊熊烈火，記得，這就是極端的『民主黨蠢蛋』（Dumocrats）要在美國複製的。」

2026年10月19日，美國堪薩斯州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時做出手勢。（Reuters）

同天早前，特朗普先是在自己社媒貼文宣稱：「法國已被移民佔據了。他們必須趕緊關閉邊境！」過後，他在白宮受訪時又向記者敘述，自己很久以前就曾警告法國總統馬克龍說：

你們在法國犯下大錯，讓全世界所有人都進來......巴黎很快就會變成一座回教城市。

法國這場多年來罕見的騷亂，主要的抗議訴求是教育等公共領域長年資金匱乏以及生活費高漲等，於上周末迅速惡化，在多地演變成暴力破壞和縱火事故。

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這讓特朗普逮到機會，在美國中期選舉最後兩周的競選衝刺期，將事件炒作成他此前三屆總統選舉都反覆利用來煽動右翼選民的移民課題。

不只特朗普，副總統萬斯（JD Vance）上17日也在社媒貼文說：

西方自由主義者將第三世界引進了法國……他們忽視了同化和相容等根本問題。

不過，皮尤研究中心本月的民調發現，82%的美國選民最為重視經濟課題，比率遠高於重視移民課題的59%和種族相關課題的36%。政治分析人士認為，這類煽動性策略雖然在2024年總統選舉獲得成功，但美國選民如今想聽的未必是這些。

正在南卡羅來納州觀察選戰的華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）高級學者林特茨尼希（JC Lintzenich）告訴法新社，當地的選戰廣告都聚焦在醫療保健等本地課題。

約翰霍普金斯大學外交政策教授瓦伊斯（Justin Vaisse）同樣認為，特朗普將美國的身份政治論述與法國當前騷亂聯繫起來，不會為共和黨「爭取到額外一張選票」，不過估計仍可將「讓美國再次偉大」（MAGA）的「基本盤選票動員起來」。

特朗普執政滿意度跌至31%任內新低

路透社與益普索星期一最新發布的民調顯示，美國民眾對特朗普施政表現的滿意度比兩周前又掉了1個百分點至31%，創兩屆總統任內新低。

美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮執政滿半年，多家機構的民意調查顯示，其支持率低於50%。(Reuters)

若當下便舉行投票，約47%註冊選民會投選民主黨，以12個百分點領先共和黨，比兩周前的7個百分點差距又進一步擴大。這是中期選舉周期最大的差距，或有望推助民主黨一舉拿下參眾兩院的控制權。

最新民調顯示，不認同特朗普治理經濟表現的美國民眾約68%，包括37%自認為共和黨人的選民。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】