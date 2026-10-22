Meta面臨1950億史上最大罰單　涉隱瞞Facebook用戶數據處理11年

美國新墨西哥州法院10月21日裁定，Meta因多年就Facebook用戶數據的處理方式向公眾說謊，須罰款250億美元（約1950億港元），是該公司歷來最大額罰款。



英國廣播公司（BBC）報道，新墨西哥州法院稱，由2010年至2021年，Meta利用數以百萬計Facebook用戶數據作政治顧問工作，包括2016年美國大選；州政府還指控，Meta就仇恨內容規則的執行誤導公眾，陪審團裁定成立，並認定其違反州法例逾4000萬次，全州約200萬人受影響。

按違規次數計算，罰款原可高達2190億美元（約1.71萬億港元），法官馬修（Francis Mathew）將其下調至250億美元，約等於Meta一季利潤。

2026年8月18日，在美國加州奧克蘭市，人們手持照片和寫有年輕人名字的標語牌參加記者會。一些兒童和年輕人的父母聲稱，他們的死亡據稱與Meta旗下社交媒體的使用有關。（Reuters）

Meta首席律師馬奧尼（CJ Mahoney）稱，裁決令公司幾乎無法在該州經營，將提出上訴；州總檢察長托雷斯（Raúl Torrez）則稱，長期以來科技公司認為憑藉其規模和影響力能夠凌駕於法律，但此次判決結果證明沒有企業大到無須問責。

Meta今年已多次被罰或達成和解，包括就兒童安全與加州達成180億美元（約1400億港元）和解。

與此同時，Meta正大舉投資AI，今年相關開支料至少1350億美元（約1.05萬億港元）。