世界氣象組織：史上最強厄爾尼諾料年底現身　全球5000萬人恐挨餓

世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）警告，厄爾尼諾現象（El Niño，又稱聖嬰現象）可能在今年底達到前所未有的強度，導致太平洋部分海域溫度創紀錄上升，並在全球多地引發嚴重乾旱、洪災及極端高溫。聯合國官員形容，這次厄爾尼諾猶如一顆橫掃全球的「破壞球」，可能使約5000萬人面臨更嚴重的飢餓風險。



路透社報道，世界氣象組織星期三（10月21日）發佈最新季節展望，預測本輪厄爾尼諾將發展成極強事件；今年11月至明年1月期間，太平洋中部海域溫度可能比正常水平高約3.8攝氏度，並在12月左右達到峰值。

世界氣象組織秘書長紹洛（Celeste Saulo）說，過去有記錄的強烈厄爾尼諾事件，太平洋相關海域溫度升幅約為3攝氏度，已對全球造成重大影響。

她說：「我們的記錄中從未出現3.8攝氏度的升幅。這已超出過去的紀錄範圍。」

2026年9月3日，一隻狗在哥倫比亞麥德林（Medellin）乾涸的湖上行走，當地受厄爾尼諾現象影響面臨乾旱。（Reuters）

厄爾尼諾通常會推高全球氣溫，並擾亂大範圍地區的降雨模式，導致部分地區乾旱，另一些地區則出現暴雨。厄爾尼諾本身並非由氣候變化造成，但全球暖化可能加劇其強度。

世界氣象組織指出，非洲南部從11月起面臨更高的洪災風險；東南亞則可能因天氣更炎熱、降雨不足，影響農業生產及水資源供應。拉丁美洲部分地區預計降雨增加。

這些極端天氣也可能進一步加重住房、供水、環境衛生及醫療服務的壓力。

厄爾尼諾現象快速發展，引發全球擔憂。（新華社）

聯合國主管人道主義事務的副秘書長兼緊急救濟協調員弗萊徹（Tom Fletcher）警告，本輪厄爾尼諾可能帶來嚴重的人道主義後果，呼籲各國立即加強防災準備。

他說：「這次厄爾尼諾是個龐然大物，就像一顆破壞球，將以極端高溫、乾旱和洪水橫掃拉丁美洲、東非和南部非洲、亞洲及太平洋地區。」

弗萊徹估計，全球約5000萬人可能因此面臨更嚴重的飢餓問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

