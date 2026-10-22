澳洲國會女議員遭車撞　丈夫證實雙腿須截肢

澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines）周一（10月19日）在旺加拉塔（Wangaratta）選區的辦公室外遭汽車蓄意撞擊，丈夫菲爾（Phil Haines）周三（21日）證實其雙腿須截肢，目前在墨爾本醫院情況穩定。



與海恩斯結婚近40年的菲爾形容妻子是一位「鬥士」，稱儘管康復之路漫長艱難，但她意志堅強，又指最重要的是妻子仍然活著且情況穩定。

據美媒報道，海恩斯曾是一名護士和助產士，在2019年進入議會，常年推動反腐與施政透明，亦倡議加強氣候行動。

2026年9月8日，澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines）在國會大樓向媒體發表講話。（AAP/Mick Tsikas/ via REUTERS ）

目前，43歲的疑犯紐金特（Brendan Nugent）正面臨三項罪名：危險駕駛致人重傷、故意致人重傷以及傷害聯邦公職人員。警方表示疑犯襲擊動機仍不明朗，現時調查方向包括嫌疑人或持有激進反政府觀點，同時核查社交媒體記錄及訪問相關人士。

事件觸發澳洲社會反思政治對立，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示現時判斷攻擊動機還為時過早，呼籲各界克制分歧、保持尊重，坦言世界愈發分裂危險。

報道指，在2021至2025年間，針對議員的威脅個案翻倍，去年錄得1067宗相關舉報。