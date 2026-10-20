澳洲國會女議員遭車撞命危　總理：疑犯將受反恐小組調查

澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines），10月19日於辦公室外遭汽車蓄意撞擊，目前情況危殆。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，現時判斷攻擊動機還為時過早，但反恐特別工作小組已介入，將對一名被捕嫌疑人展開調查。他又表示，社交媒體的匿名言論，加劇了政治對立氣氛。



2026年9月8日，澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines）在旺加拉塔（Wangaratta）的選區辦公室遭汽車撞擊，警方事後到場調查。（ Australian Broadcasting Corporation/via REUTERS）

事發於當日下午3時許，海恩斯在位於墨爾本東北面約200公里、她在旺加拉塔（Wangaratta）的選區辦公室外，遭一輛白色豐田Land Cruiser猛烈撞倒。維多利亞州警方稱，43歲男司機隨即被目擊者制服。警方其後在疑犯車內，發現了一把刀。

警方和阿爾巴尼斯表示，海恩斯需被空運至醫院搶救，目前情況危殆。警方視今次襲擊為獨立事件，其他民眾未面臨進一步威脅。

2026年9月8日，澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines）在旺加拉塔（Wangaratta）的選區辦公室遭汽車撞擊。圖為總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）事後出席記者會。（ Australian Pool/via REUTERS ）

當局尚未公布此案是否涉及社交媒體或恐嚇，但與阿爾巴尼斯共同出席記者會的內政部長伯克（Tony Burke）表示，過去一年，澳洲議員遭受威脅或騷擾的事件增至1,067宗，多於前一年的951宗。

反對黨領袖泰勒（Angus Taylor）形容，這是「令人震驚的一天」，稱絕不能容許暴力攻擊常態化。

路透社報道，海恩斯2019年以獨立候選人身份，當選為印第（Indi）選區的聯邦眾議員。在此之前，她曾從事護理、助產和學術工作。根據其競選網站顯示，她反對多項提案，包括反對主要政黨的政治捐款更加隱密、禁止在移民拘留中心使用手機，也反對花巨資補貼化石燃料。