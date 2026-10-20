澳洲國會女議員遭車撞命危　總理：疑犯將受反恐小組調查

撰文：蕭通
出版：更新：

澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines），10月19日於辦公室外遭汽車蓄意撞擊，目前情況危殆。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，現時判斷攻擊動機還為時過早，但反恐特別工作小組已介入，將對一名被捕嫌疑人展開調查。他又表示，社交媒體的匿名言論，加劇了政治對立氣氛。

2026年9月8日，澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines）在旺加拉塔（Wangaratta）的選區辦公室遭汽車撞擊，警方事後到場調查。（ Australian Broadcasting Corporation/via REUTERS）

事發於當日下午3時許，海恩斯在位於墨爾本東北面約200公里、她在旺加拉塔（Wangaratta）的選區辦公室外，遭一輛白色豐田Land Cruiser猛烈撞倒。維多利亞州警方稱，43歲男司機隨即被目擊者制服。警方其後在疑犯車內，發現了一把刀。

警方和阿爾巴尼斯表示，海恩斯需被空運至醫院搶救，目前情況危殆。警方視今次襲擊為獨立事件，其他民眾未面臨進一步威脅。

2026年9月8日，澳洲65歲無黨籍聯邦眾議員海恩斯（Helen Haines）在旺加拉塔（Wangaratta）的選區辦公室遭汽車撞擊。圖為總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）事後出席記者會。（ Australian Pool/via REUTERS ）

當局尚未公布此案是否涉及社交媒體或恐嚇，但與阿爾巴尼斯共同出席記者會的內政部長伯克（Tony Burke）表示，過去一年，澳洲議員遭受威脅或騷擾的事件增至1,067宗，多於前一年的951宗。

反對黨領袖泰勒（Angus Taylor）形容，這是「令人震驚的一天」，稱絕不能容許暴力攻擊常態化。

路透社報道，海恩斯2019年以獨立候選人身份，當選為印第（Indi）選區的聯邦眾議員。在此之前，她曾從事護理、助產和學術工作。根據其競選網站顯示，她反對多項提案，包括反對主要政黨的政治捐款更加隱密、禁止在移民拘留中心使用手機，也反對花巨資補貼化石燃料。

悉尼槍擊案｜澳洲成立皇家委員會　調查反猶主義、情報失誤等問題澳洲外長悉尼恐襲後隱形挨轟　終開腔指對事件及猶太社區深感抱歉從敘利亞美軍遇襲到澳洲悉尼恐襲：ISIS沉寂多年後或捲土重來？澳洲悉尼槍擊案｜英雄不止一人　退休夫婦曾撲上欲奪槍雙雙中彈亡澳洲悉尼槍擊案　奪槍英雄面臨恐截肢風險　眾籌款項超過800萬元
澳洲
阿爾巴尼斯
車撞人
恐襲
HK01 Space Promotion