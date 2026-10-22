金與正斥李在明政府「低能」促閉嘴：首次見這樣愚不可及的蠢貨

朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正10月22日凌晨再次警告韓國，批評李在明政府「低能」且「愚不可及」，要求青瓦台國防政策特別助理立即閉嘴。



朝中社報道，韓國青瓦台國防政策特別助理金炳周21日作出「冒昧反應」，金與正就此再發警告。金炳周21日在社交媒體對金與正宣稱將重啟對韓國擴音器喊話提出批評，稱其「厚顏無恥、賊喊捉賊」，並要求朝鮮就對韓國挑釁行為致歉。

金與正罵對方「低能兒真不要臉，愚昧無知，喪失理性，不合邏輯」，稱韓方自己製造疑團重重的事故、自己受傷流血，卻甩鍋推責、轉嫁矛盾，現在還無恥干涉朝方築牆。

韓國總統李在明2026年9月18日在青瓦台舉行記者會（Pool via REUTERS）

金與正稱，她曾與文在寅、尹錫悅政權打交道，但現政權「趕的牛車」更糊塗，「青瓦台和政府裏的官員個個都是清一色的二百五（白癡）」，「從中就可讀懂李在明政府的脆弱性和不成熟」。

金與正強調，在朝方主權管轄境內、符合朝方目的的邊境永久化工程將正確無誤、圓滿繼續進行。她稱邊境一旦要塞化，朝韓軍事衝突風險就會明顯降低，許多複雜問題會得到解決，「我們不是進行挑釁，而是作出正當反應」。

她嚴正警告韓方不要繼續妨礙築牆，不要說什麼「軍事應對」做出血性發作。她稱不管本意還是非本意，哪怕一瞬間「失手」，到時就要做好一切思想準備，「一切可能會被炸毀、砸碎、坍塌，太慘了」。

她又稱在整個邊境線，朝方新的反制手段將進入待命狀態，對韓擴音器也將在數日內進入待機狀態。

金與正還稱，青瓦台國防政策特別助理必須立即閉嘴，若韓方繼續多嘴多舌、無事生非、強詞奪理，現執政當局將會面臨最淒慘、最困惑的事態，「這不是威脅，而是分明的警告」。