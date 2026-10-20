朝鮮戰俘風波持續 韓國增撤駐烏使館人員 指責烏方仍未積極回應
撰文：林嘉敏
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韓國外交部10月20日宣布，召回駐烏大使朴基彰後，烏方仍未給予積極回應，故而將進一步撤離駐烏克蘭使領館部份人員。這是繼本月初烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開表示將兩名朝鮮戰俘移交韓國，導致韓烏雙方關係惡化後最新決定。
韓聯社報道，韓國外交部發言人朴鬥淳（Park Doo-soon）在例行記者會上表示，政府考慮到召回駐烏克蘭大使後，烏方仍未採取積極措施，且烏克蘭全境持續存在遭受空襲的威脅、難以確保安全等因素，決定撤回使領館部份工作人員。
朴鬥淳又指，駐烏使領館部份工作人員撤離以後，政府將以駐烏大使館臨時代辦為中心，繼續保持兩國間必要的外交溝通。
烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）上週受訪時表示，基輔方面認為事件已經完結，爭議緣於雙方對保密安排理解有別，烏方已履行義務。
目前，韓國暫未透露將具體撤離多少人員。
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