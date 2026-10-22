馬斯克宣布Optimus明年底交付　旗下產品Robotaxi預料成盈利王牌

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，公司會於明年年底前向外部企業交付旗下機械人產品Optimus，同時表示其自動駕駛的士車隊亦很快成為公司營收的重要驅動力。



馬斯克表示，Optimus機械人的早期生產已在公司位於加利福尼亞州佛利蒙（Fremont，California）的工廠啟動，不過他同時指出，這項產品在正式推出之前，還需克服更多難關，並表明Optimus需要透過人工智能（AI）去訓練，以勝任各類任務。

他續指，Optimus最有價值的應用場景是在重工業區域，去執行危險任務：「比如那些易引發重複性勞損的工作，或者需要全天候二十四小時持續進行的操作。」

特斯拉（Tesla）人型機器人Optimus。（Reuters）

在特斯拉的第三季度財務會議上，馬斯克對投資人表示，旗下的自動駕駛的士車隊（Robotaxi）服務使用量呈「指數式」增長，並很快會展現出獲利能力，他還提到消費者對特斯拉的傳統車型的需求正在增長，其原因為特斯拉全自動駕駛系統（FSD）將成為該品牌的重大賣點。

特斯拉第三季度財務報表中表示營收持平，達280億美元（約2,184億港元），儘管在人工智慧和機器人領域投入巨資，該公司仍實現了超預期的正向自由現金流。特斯拉的「服務及其他」業務部門成為成長引擎，但其核心的汽車業務和儲能業務營收則分別出現了3%和16%的下滑。

2025年6月22日，特斯拉（Tesla）在美國德州（Texas）奧斯汀市（Austin）開啟自動駕駛計程車服務（Robotaxi）試運營。（Reuters）

特斯拉目前已停止開發為人類駕駛操作的車型，但馬斯克仍然在週三表示，預料在2030年前，公司的汽車產量將增加一倍以上，達到500萬架：「我們正盡最大努力生產並交付車輛，同時也在積極推動全自動駕駛（FSD）系統在更多市場（例如歐洲）獲得批准。」