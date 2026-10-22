歐盟公布新北極戰略　中國外交部：冷戰思維劃陣營不利和平發展

歐盟10月20日公布新版北極戰略文件，將北極地區定位為歐洲北部戰略鄰近區域的一部份，加強與美國、英國和加拿大等志同道合的國家合作，意圖共同遏制中國與俄羅斯在區內日益擴張的影響力。對此，中國外交部22日回應稱，以冷戰思維劃分陣營，挑動地緣對抗，不利於北極地區的和平穩定發展。



中國外交部發言人毛寧22日主持例行記者會時，有記者問及歐盟北極戰略文件正在關切中國在北極日益增長的存在，以及歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）近期警告，不應允許中俄主導北極航道。

2026年10月22日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

對此，毛寧表示，北極涉及國際社會整體利益，各國依法在北極開展活動的權利和自由應當得到充分尊重。中國在北極的活動旨在促進北極和平、穩定和可持續發展，符合國際法。

毛寧強調，以冷戰思維劃分陣營，挑動地緣對抗，不利於北極地區和平穩定發展。