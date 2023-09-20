英國發香港問題半年報告　中國外交部：企圖禍亂港伎倆絕不會得逞

英國政府發表第53份《香港問題半年報告》後，中國外交部9月20日表示，中方正告英方，任何外部干預都不可能動搖中國政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心，任何企圖禍亂香港的伎倆都絕不會得逞。



中國外交部發言人毛寧20日主持例行記者會時談及《香港問題半年報告》，稱英方所謂報告老調重彈，歪曲事實，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對。

毛寧說：「香港的發展成就不容置疑。香港回歸以來，一國兩制在港實踐取得舉世公認的成功，香港積極融入國家發展大局，繼續發揮中國內地和世界各地的重要橋樑和窗口作用，香港的經濟蓬勃發展，國際金融航運貿易中心的地位穩固，憲治秩序穩健運行，國家安全得到維護，愛國者治港得到落實，民主發展前景光明。」

她還指，《中英聯合聲明》不容濫用，聯合聲明的核心要義是中國恢復對香港行使主權，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，依法治港舉措不容置喙，香港事務純屬中國內政，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，香港國安法的制定實施和香港選舉制度的完善，有力推動香港實現由亂到治，並進入由治及興的新階段，香港特區依法處置涉嫌違反香港國安法的人員，是維護香港法治的正義之舉，也是捍衛國家主權安全的必要之舉，合憲合法無可指摘。

英國政府19日發表第53份《香港問題半年報告》，稱在1月至6月期間，選舉制度進一步改變、特區政府取消最後的新冠防疫限制但集會自由仍受限、新聞自由仍面臨壓力和資訊自由因審查制度加強而遭削弱等，妄稱中方繼續違反《中英聯合聲明》，批評香港國安法和香港特區選舉制度。