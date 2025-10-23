英國發表《香港半年報告》　強調堅守對港人BNO簽證計劃

英國政府今日（23日）公佈最新一期提交國會的《香港半年報告書》，內容述及由2025年1月1日至6月30日期間香港的發展情況。報告重申，保障在英香港社區的安全是本屆政府的首要任務，致力推動英國國民（海外）簽證（BNO簽證）計劃，並將繼續支持香港人在英國各地建立新生活。



中於9月接任外交大臣的顧綺慧（Yvette Cooper ）在報告前言稱，雖然在本報告期間內，香港保留了其經濟、貨幣和金融體系的自治，但民主權利和自由的持續受到侵蝕令人深感擔憂。 其中，英國內閣大臣已直接向香港和中國官員反映英方的憂慮，包括曾有一位英國國會議員曾被拒絕入境香港，認為這類行為正在損害香港作為開放和國際化城市的聲譽。

顧綺慧在前言中指，對本港國安法削弱香港政治自治及政治多元深感關注：包括有兩個民主派政黨瀕臨或宣佈解散；黃之鋒再度被捕，並面臨新指控。另英國政府再次促請當局立即釋放黎智英。

報告強調，保障在英港人社群的安全是英國本屆政府的首要任務。英方將堅守BNO簽證計劃，並持續支持香港人於英國開展新生活。「他們的貢獻豐富了我們的社會，我們將竭盡所能，確保他們在這片新家園感到安全與受到重視。」

顧綺慧並指, 英國與中國在國際間擔當舉足輕重的角色，有責任共同尋求務實的解決方案，應對複雜的挑戰。一段務實且穩定的關係，即使彼此立場迴異，雙方亦需要成熟對話。英國政府將繼續堅定捍衛香港市民的權利與自由，並敦促中國恪守《聯合聲明》下自願作出的承諾。