《絕命毒師》男星RJ Mitte逝世終年34歲　經紀人證實死於自殺

曾在美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）中飾演男主角兒子的美國演員RJ Mitte，於10月12日（周一）離世，終年34歲；經紀人證實他死於自殺。據悉，德州布朗斯維爾（Brownsvill）警察局於當地時間下午12點50分接到報警，並在Mitte的家中發現他的遺體。



綜合外媒報道，他的經紀人表示，「我們懷着無比沉痛的心情宣布，我們摯愛的演員、慈善家，及充滿熱情的殘疾權益倡導者RJ Mitte不幸離世。」

RJ Mitte於1992年出生於美國路易斯安那州拉法葉（Lafayette），自幼患有腦性麻痺。14歲時，他因妹妹獲得演藝經紀人賞識，跟着家人搬到荷里活，意外開啟自己的演員生涯。

他因在《絕命毒師》中飾演男主角沃特懷特（Walter White）的兒子小沃特懷特（Walter White Jr.）而走紅。該劇播出至2013年、共5季，Mitte全部有份演出，期間獲得多項電視獎項肯定。

+ 1

Mitte本人患有腦性癱瘓，也因此曾擔任美國腦性癱瘓協會和施萊納兒童醫院的形象大使。他還創立 The Mitte Foundation ，旨在支持慈善事業和社區活動，利用自身影響力「挑戰刻板印象，促進殘疾人士獲得更多關注」。

其離世消息公布後，《絕》另一男主角Aaron Paul亦有發聲明哀悼：「我感到不知所措，聽到這個消息心如刀割。 RJ，我愛你，我的朋友。我們會永遠懷念你。還有，無論誰在讀這段話，請記住：『你是被愛的，你並不孤單。請永遠銘記這一點。』」