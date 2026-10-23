昂山素姬遭拘禁5年首與兒子通話　阿里斯：聽見母親聲音意義極大

緬甸前國務資政暨諾貝爾和平獎得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）在被拘押約5年後，其兒子獲軍方批准於10月22日與她進行首次電話通話。



昂山素姬兒子阿里斯（Kim Aris）於社交平台Facebook上表示：「今日（22日），時隔5年後，我終於能與我的母親昂山素姬進行通話，能再次聽到她的聲音，對我而言意義遠超其他言語可表達。」

另外阿里斯亦在Facebook貼文附上的圖片，顯示他站在倫敦的緬甸大使館外。在貼文中亦衷心感謝所有支持他與他母親的人，他們的支持才成就此一刻。但同時亦指母親已高齡81歲，她仍然被不公正地拘留，又指一次的通話不等於正常的探視。

緬甸在2021年發生軍方政變，當時軍方推翻昂山素姬領導的民選政府，並在清晨發動突襲將她拘押。昂山素姬自2021年2月起遭軍方拘禁，至今已經逾5年。

這場政變引發了全國規模抗議，隨即演變成武裝衝突及內戰，現時已造成約10萬人死亡，數百萬流離失所。而昂山素姬亦被判處18年監禁，罪案涉及從煽動、貪腐、選舉舞弊以及違反國家機密等罪名，她否認所有指控。 今年4月在軍方操控的選舉後，昂山素姬被獲安排至家中軟禁。

而今年8月，昂山素姬與紅十字國際委員會（ICRC）緬甸代表團長德巴克（Arnaud de Baecque），阿里斯將這次會面認為是正面的信號，在本週軍政府公布幾張照片，顯示她會見了相關官員，而這些人為她送去了書籍，以及一封來自英王查理斯三世（King Charles III）的信件。

阿里斯最後在Facebook指，其母親以及所有政治犯須即時無條件獲釋，強調「自由並非可以恩賜的施捨，也不是能夠通過談判達成的讓步。」