覆滅了緬甸電詐又死灰復燃　為什麼無法斷根？

最近紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》熱播，曝光緬北電詐完整黑暗生態，直擊詐騙窩點的殘酷真相，呈現故意殺人、非法拘禁、人口販賣等惡性衍生犯罪，受害者自述被割腎等的慘痛經歷……然而，這邊揭示著緬北「四大家族」犯罪集團的覆滅歷程，而另一邊，日前據緬甸媒體報道，去年曾被中緬兩國聯手掃蕩搗毀、受害者大多為中國民眾的緬甸妙瓦底電詐園區，今年以來出現死灰復燃之勢：不僅陸續重建新園區，且部分新園區已完工，電詐集團還通過社交媒體平台公開招募成員。



中國打電詐，這幾年，不可謂不用力。國內反詐體系層層加碼。斷卡行動、96110預警、銀行風控、大額轉帳提醒、異常帳戶凍結、電話卡實名、支付鏈路監控。境外這一端， 2023年以後，公安部和緬甸加強合作打擊電詐。到2024年11月，累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區已被鏟除。

中國警方赴緬北明家電詐園區調查。

果敢曾經是緬北電詐的重災區。白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發、明家等勢力，長期盤踞當地，形成武裝護詐、園區經營、人員控制、資金轉移等一整套體系。2023年11月，明國平、明菊蘭、明珍珍被抓獲並移交中方，明學昌抓捕過程中畏罪自殺。靠近中國邊境的規模化園區被鏟除後，詐騙人員向更遠、更深、更難管的地方轉移。2024年11月，中方首次在緬甸當陽地區抓獲1079名跨境電詐嫌疑人，其中中國籍763名。

然後是妙瓦底，泰緬邊境的妙瓦底近年成了新的重災區。2025年1月，中泰緬三方加大合作。2025年2月，泰國對部分緬甸地區斷網、斷電、斷油，涉及妙瓦底等區域；緬方在1月30日至2月17日期間控制拘留1303名非法入境外籍人員。到2025年12月，中緬泰三國警方聯合清剿妙瓦底地區KK園區、亞太新城等大型賭詐園區，952名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被押解回國。公安部披露，當年有7600餘名在妙瓦底從事網賭電詐犯罪的中國籍嫌疑人被押解回國，KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。

然而，抓了這麼多人，拆了這麼多樓，清了這麼多園區，為什麼電詐還是不斷冒出來？電詐園區表面上是「詐騙犯罪團伙」，本質上是跨境灰色產業鏈。從招聘、培訓，到話術、技術，再到跨國轉移，洗錢，暴力控制和武裝保護，從上到下是成熟的一條龍。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室2025年的報告說，東南亞電詐園區已經發展成了工業化規模，犯罪網絡在執法壓力下會從一個地方遷到另一個地方，園區會在新的商業園、邊境地帶、監管薄弱地區重新出現。UNODC估計，數百個工業化詐騙中心每年產生接近400億美元非法利潤。電詐難打，正是因為它「經濟效益」太高了！只要利潤還在，它就會不斷尋找新的縫隙。

那為什麼緬甸成了電詐的最大溫室？所謂蒼蠅不叮無縫蛋，緬甸恰恰是縫隙太多了。緬甸沒有一般意義上統管全國的中央政府，長期是中央政府、軍方、地方民族武裝、邊境衛隊、自治區域、非正式武裝力量並存。

緬甸北部撣邦南坎地區5月31日發生大爆炸。（圖／翻攝自X@geotechwar）

從1948年獨立以來，緬甸就長期沒有真正完成國家整合。CFR的衝突追蹤資料提到，2021年政變五年後，緬甸軍政府控制的國土面積只有約21%，反抗力量和民族武裝控制約42%；緬甸軍政府尤其難以應對遍布全國的民族武裝組織。這就是緬甸問題的底層結構：權力碎片化。在權力統一的國家，中央一聲令下，警察、軍隊、法院、稅務、邊境、金融系統能相對統一行動。即使效率低，也有一個責任中心。

但在緬甸情況完全不同。這個山頭歸這個武裝，那個口岸歸那個邊防部隊，這片園區和地方勢力有關，那片賭場背後又是另一套關係。中央政府名義上存在，實際穿透力很弱。

眾所周知，緬北金三角長期是販毒基地，而電詐並不是憑空出現的，它是接在原來「毒品—武裝—邊境灰色經濟」結構上的新產業。緬甸詐騙園區多位於非國家組織控制的邊境飛地，包括佤邦聯合軍控制區域、克倫邦妙瓦底邊境衛隊控制區域，以及軍政府直接管理的部分地區；緬甸軍方和非國家武裝都能從詐騙中心獲得顯著經濟收益，並為犯罪集團提供保護。

中國警方赴緬北明家電詐園區調查。

柬埔寨也有電詐，西港等地曾經非常嚴重。老撾也有，尤其是金三角經濟特區一帶。菲律賓、馬來西亞、泰國也都牽涉其中。美國和平研究所2024年的報告就把緬甸、柬埔寨、老撾稱為區域詐騙產業的核心地帶，同時指出，東南亞多數國家都以某種方式參與了這些網絡的運營、資金轉移和人員流動。但它們的結構不完全一樣。

柬埔寨的問題多是賭場、地產、園區、地方精英和灰產結合。有腐敗，有保護傘，有灰色經濟，但中央政府仍有比較強的行政穿透力。要集中整治的話，至少有一個比較明確的責任中心。老撾的問題集中在經濟特區和邊境灰色空間。比如金三角經濟特區，本來就是一個高度特殊的治理空間。問題嚴重，但仍然是嵌在相對單中心的國家結構里。

KK園區。（央視新聞）

妙瓦底KK園區630餘幢相關建築物已被全部拆除。（央視新聞）

泰國本身有較完整的警察、司法、邊境和外交協作系統。它會成為人口轉運地、資金中轉地、詐騙鏈條的一環，但電詐園區難以像在緬甸那樣大規模存在於泰國本土。在內地演員王星遭拐賣至妙瓦底案件引發公眾轟動後，泰國能切斷邊境供電、燃油和網絡供應，並和中緬協調遣返人員，這正說明泰國仍有國家能力可以動作。

而緬甸的碎片化權力給電詐提供了最舒服的土壤。在柬埔寨，灰產要找保護傘；在老撾，灰產要嵌入特區；在泰國，灰產借道流轉；到了緬甸，灰產可以直接和地方武裝、邊境衛隊、準軍事組織、自治結構相結合，變成一個有槍、有樓、有圍牆、有現金流的「準地方經濟實體」。

為什麼緬甸電詐很難被徹底消滅？中國打資金鏈，它換賬戶、換幣種、換地下錢莊。中國打人員鏈，它換招聘話術，從「高薪客服」變成「海外拍攝」「模特通告」「遊戲推廣」「跨境電商」。中國打邊境園區，它往縱深遷移，從果敢、木姐一帶，轉向當陽、萬海、妙瓦底。中緬泰一起清剿，它又小型化、分散化、網絡化，甚至向南亞、中東、非洲轉移。這是「打擊—遷移—重組—再生」的循環。只要底層條件還在，它就會重新長出來。

在地圖上看木姐密密麻麻的紅點全是電詐窩點。（央視新聞）

底層條件包括：第一，緬甸邊境地區權力分散，中央政府難以形成統一執法。第二，地方武裝、邊境勢力和灰產之間存在利益交換。第三，電詐利潤極高，足以支付保護費、武裝成本、轉移成本。第四，跨境執法天然受主權邊界限制，中國不能直接越境執法，只能依賴合作。第五，數字技術降低了詐騙組織成本，園區不再必須高度集中，大量環節可以遠程化、模塊化。

打擊當然有用。沒有這些打擊，緬北電詐會更猖狂，園區會更公開，受害者會更多。但打擊只能壓縮電詐的活動空間，不能自動改變電詐的底層結構。說到底，緬甸電詐長期打不完，根子在緬甸國家結構沒有閉合：如果沒有統一稅收，地方武裝就要找錢；如果沒有統一執法，犯罪集團就能買保護；如果沒有統一安全秩序，園區就能變成堡壘；如果長期戰亂，合法經濟起不來，非法經濟就會變成「地方財政」。

電詐集團最可怕的地方，就在於它能把詐騙變成地方秩序的一部分。對普通人來說，那是詐騙園區；對犯罪集團來說，那是工廠；對一些地方勢力來說，那是稅源、現金流、保護費和談判籌碼。這是最難辦的地方。

中方為什麼一邊談打擊電詐，一邊談中緬經濟走廊、交通項目、民生項目、震後重建？原因也在這裡。光打不夠，要讓合法經濟有能力替代灰色經濟。光抓人不夠，要讓地方勢力失去依賴電詐的財政動機。光清園區不夠，還要讓緬甸邊境地區重新進入能被治理、能被追責、能被發展吸收的秩序。

中緬邊境口岸。（視覺中國）

但這並不容易。因為緬甸的問題不是簡單的扶貧，權力分散、武裝割據、邊境經濟、跨國犯罪和數字詐騙等等疊加在一起。中國可以施壓，可以合作，推動發展，但很難替緬甸完成國家整合。

所以短期內，電詐難以根除，打散後，還會轉移、變形。長期看，關鍵是緬甸能不能逐步形成穩定的權力結構，切斷地方武裝和灰色經濟之間的利益鏈。

電源切斷、權力真空或弱政府狀態，並不會帶來自由競爭的低成本秩序，反而常常導致權力碎片化；而碎片化權力本身維護成本很高，普通產業難以供養，於是更容易轉向高利潤、高現金流、低外部追責的灰色產業，如黃、賭、毒、騙、走私、非法礦產等。緬甸就是這樣的一個例子。