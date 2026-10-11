2中國男赴泰旅遊離奇失聯後稱｢在裡面很好｣　警方：或被轉至緬甸

內媒《極目新聞》等報道，兩名中國男子近日在泰國旅遊時失聯，泰國警方判斷兩人可能已被轉移至緬甸。



兩名中國男子近日在泰國旅遊時失聯。（《極目新聞》）

報道指，失聯者家屬宋先生表示，失聯兩人中，38歲的姐夫胡星是IT工程師，35歲的宋華婷是自己的弟弟。

在國慶假期，三人相約赴泰旅遊，10月4日抵達曼谷。10月6日，宋先生因身體不適留在酒店，胡星與宋華婷外出。當天下午2時許，胡星曾發訊息報平安，3時許發來乘車照片，期間換過一次車。最後一張照片中有一輛農夫車，背景是樹林。

宋先生察覺異常，撥打電話無人接聽，兩人均失聯，手機定位顯示為泰國達府。泰國達府緊鄰緬甸惡名昭彰的電詐黑點「妙瓦底」（Myawaddy）。

兩人曾發訊息「報平安」，向親人發乘車照片。（《極目新聞》）

兩人曾發訊息「報平安」，向親人發乘車照片。（《極目新聞》）

當天下午5時許，宋先生向泰國警方報警。10月7日，泰國警方判斷兩人可能已被轉移至緬甸。

在10月8日，宋先生前往中國駐泰大使館求助。10月9日，宋先生的姐姐接到胡星微信電話，胡星稱「在裡面很好，讓姐姐等他出來」，並稱宋華婷同自己在一起，但宋華婷未發聲。

宋先生稱，家中姐弟三人，母親今年59歲，這件事家人一直瞞著她，但網上求助信息傳開後，母親還是知道了。姐姐剛懷孕一個月，也深受打擊。