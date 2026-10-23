特朗普促改大西洋名遭拒　Google CEO直言牽涉多國勿再提

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，曾要求Google把大西洋改名，但遭行政總裁皮柴（Sundar Pichai，又譯皮查伊）拒絕。



據《衛報》周四（22日）報道，特朗普周三（21日）在南卡羅來納州集會上稱，自己只認大西洋和太平洋兩個海洋，不會把特朗普或美國放到這兩個以外的海洋，遂認真研究大西洋，並致電皮查伊詢問能否處理此提議。皮柴伊回應稱，這次不會照辦，海洋與湖泊不同，覆蓋眾多國家，着勿再提出此要求。

圖為社交平台X的圖片，顯示Google Maps將墨西哥灣名稱改為美國灣。

Google過往曾順應特朗普的要求改名：墨西哥灣改稱美國灣、安大略湖改稱美洲湖後，美國用戶在地圖上看到新名，墨西哥及加拿大用戶仍見原名，措施曾惹墨加兩國批評；美伊戰事期間，特朗普上月亦曾在社交平台Truth Social發文，建議將霍爾木茲海峽改名「特朗普海峽」。