俄亥俄州長選戰爆性侵舊案爭議　特朗普力撐共和黨候選人廣告

美國中期選舉在即，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月22日讚揚共和黨人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在俄亥俄州（Ohio）州長選戰中，使用攻擊性廣告針對民主黨籍對手阿克頓（Amy Acton），而該州的共和黨籍州長德瓦恩（Mike DeWine）則建議拉馬斯瓦米下架該廣告。



事件源於拉馬斯瓦米早前發布一條競選廣告影片，片中邀請阿克頓關係疏遠的母親亞瑟（Donna Arthur），亞瑟在片中稱自己的女兒為「騙子」，並表示她不應負責管理當地。

而阿克頓指，母親當年曾嫁給一名男子，該名男子曾在阿克頓12歲時對她進行性虐待，而即使在警方的介入後，母親仍然選擇與男子繼續在一起。

俄亥俄州長德瓦恩在州府哥倫布（Columbus）表示該廣告「非常令人不安」，指發放此廣告的決定是錯誤的，並呼籲拉馬斯瓦米下架該廣告。

特朗普在社交平台Truth Social 發文指，建議拉馬斯瓦米繼續投放廣告，他雖然沒有直接提及性侵指控，但表示此廣告亦可讓大家聽聽，這名有缺陷、不誠實且無能的候選人的母親，如何解釋她的女兒是個災難，會不由自主地說謊、作弊及盜竊。

特朗普同時亦針對德瓦恩的言論：「他大概是希望民主黨人獲勝，而且肯定不希望看到有人表現得比他自己所能做到的要好得多。」

他補充希望他的對手母親能夠出面，說自己的子女是個騙子：「如果我的母親說過我的壞話，那些假新聞媒體會大肆報道。」

民主黨籍候選人阿克頓（Amy Acton）指，其母親亞瑟（Donna Arthur）在即使得知男子曾性侵犯她時，仍然跟隨該男子生活，現時艾克頓已遠離母親。（Getty Images）

而副總統萬斯（JD Vance）則在周三（21日）於辛辛那提（Cincinnati），對針對拉馬斯瓦米競選活動的批評不以為意，並表示：「這則廣告是否得體，我其實並不關心，政治本來就是一項殘酷的行當。」

隨着拉馬斯瓦米爭議升溫，拉馬斯瓦米的競選團隊發言人勒克（Connie Luck）發表聲明指，稱不知道阿克頓與她母親的關係，但拒絕接受媒體的雙重標準，指民主黨人亦有使用廣告針對特朗普、小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）以及其他共和黨人的家庭成員。

阿克倫大學（University of Akron）政治學教授科恩（David Cohen）認為這則廣告是「競選失策」，可能會牽連該州共和黨候選人並預測這會促使一些共和黨選民改投別黨，或在選舉日當天不出來投票。