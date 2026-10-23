美國法官下令　特朗普須就控告BBC誹謗百億官司接受庭外宣誓作供

美國法官下令總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），須在12月11日前就其起訴英國廣播公司（BBC）誹謗一案接受庭外宣誓作供。特朗普起訴BBC，原因是其《全景》（Panorama）節目在剪輯他2021年在美國國會山騷亂前發表的演講時，將兩段不同的部份混在一起。特朗普向BBC求償100億美元（約780億港元）。



據BBC 10月22日報道，代表BBC的律師托賓（Charles Tobin）在法庭上表示，距離取證期結束還有兩個月，「我們仍然無法對原告進行庭外取證」。取證期是雙方依法就案件交換資訊的期限。

2026年10月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往艾奧瓦州（Iowa）前，向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普早前於10月16日取消了一次取證，理由是「事關國家大事」，當時他正在佐治亞州進行競選活動。

按照美國法律，取證是指在法庭外，原告宣誓後對問題作出的陳述，該陳述會被錄音，以備日後訴訟使用。

本案法官，美國地方法官恩萊特（Enjoliqué Lett）表示，除非延長取證期，否則特朗普必須在12月11日之前接受取證。

上週，由於上次預定的取證會未能舉行，律師要求萊特法官強制特朗普接受取證。

16日，特朗普在佐治亞州道爾頓參加了一場中期選舉競選集會，並在其位於佛羅里達州海湖莊園的住所參加了一場籌款活動。

21日（本周三），特朗普的律師在一份單獨的文件中表示，特朗普可能會在2027年1月11日至22日接受庭外作供，並聲稱BBC「錯誤地」指控特朗普逃避為這項訴訟作證。

特朗普在佛羅裡達州提出的訴訟指控BBC「故意、惡意且欺騙性地篡改」了他於2021年1月6日在國會大樓外發表的演講。

BBC就此錯誤道歉，並表示該節目「給人造成特朗普直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象」。

此後，BBC要求法院駁回此案，理由是該節目不符合誹謗的法律標準，且在美國境內無法收看。

2026年10月21日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）登上空軍一號前往南卡羅萊納州，參加共和黨的中期選舉造勢大會。（Reuters）

今年7月，特朗普的律師承認，他們沒有證據證明這部紀錄片在美國可以透過BBC的 BritBox 訂閱服務（正如他們最初聲稱的那樣）或BBC網站、BBC Select 或美國的廣播公司觀看。