韓國首次發現朝鮮IT人員以虛假身份在韓工作　警方展開調查

據韓國警方10月22日消息，警方正在調查朝鮮IT人員涉嫌以虛假身份進入韓國私人企業的案件，而這是首個經證實的朝鮮IT從業人員以虛假身份在韓國就業的案例。



綜合韓媒報道，根據韓國國家警察廳提交給國民力量黨議員金大植辦公室的文件，該廳下屬的國家安全調查局去年獨立發現一起朝鮮IT從業人員以虛假身份在韓國就業的疑似案例，並已展開調查。

韓國首次發現朝鮮IT人員以虛假身份在韩工作（Reuters）

據金大植辦公室和其他人士透露，朝鮮IT人員據稱受僱於韓國私人公司，甚至從事開發工作。但對方是入境韓國為這些公司工作，還是在國外遠距辦公，目前仍在由首爾地方警察廳網絡安全調查小組進行調查。警方亦正在調查這些朝鮮IT人員受僱於韓國公司的具體情況和動機。

此外，警方還在調查支付給這些從業人員的報酬金額和支付方式，並調查此案是否涉及個人以虛假身份就業以外的組織犯罪。警方計劃透過調查確定這些工人是如何在韓國獲得工作的，他們的實際工作範圍以及資金流向。