廁紙筒竟能賣錢？韓國二手平台爆搶購潮　幼稚園寵物主爭相掃貨

上完廁所用完衛生紙後，剩下來的紙捲筒你會怎麼處置？多數人會選擇直接當成垃圾扔掉，但在韓國，這個不起眼的「垃圾」居然在二手交易平台上引爆搶購熱潮！近日不少韓國網友分享，自己在二手平台上出售「品質良好」的衛生紙捲筒，竟立刻吸引買家一口氣下單20個，讓網友直呼：「用賣捲筒的錢買新衛生紙，簡直是在促進經濟循環。」



「狀態良品」上架秒售罄 連廚房紙巾筒都能賣

根據韓媒報道，近日韓國社群平台（SNS）上出現多篇關於「出售衛生紙捲筒」的熱門話題。一名網友透露，自己在二手交易平台上刊登了一則標題為「狀態良好的衛生紙捲筒」出售貼文，原本只是抱着試試看的心情，沒想到貼文一出，立刻有買家私訊詢問，並表示「願意一次購買20個」。

（Instagram@ekke.now）

目前在韓國二手平台上，衛生紙捲筒的單價約在100韓元（約0.6港元）左右。除了普通的捲筒衛生紙芯之外，就連長度較長的廚房紙巾筒、各式尺寸的硬紙管（圓筒狀紙盒）都有人在賣。賣家們甚至會在商品描述中特別註明「乾淨衛生」、「保存良好、無壓痕」，形成一股獨特的二手交易奇觀。據統計，光是首爾某一區域，單月相關的捲筒交易貼文就高達30多件。

二手捲筒背後「超意外用途」曝 兩大買家揭曉

報道指出，主要購買族群分為兩大類。分別為幼兒園教師和毛孩爸媽。衛生紙捲筒的立體圓柱結構，非常適合用來製作動物模型、火箭、望遠鏡等美勞作品。由於幼兒園或國小美勞課動輒需要十幾個以上的捲筒，若臨時湊不出來，直接在二手平台上向他人「一次收購」反而省時又方便。

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