南非排外衝突惡化　外籍男遭50人圍毆當場死亡

南非反移民浪潮持續，德班市（Durban）有外籍男子於周四（10月22日）被50多名暴徒圍毆致死，政府呼籲遊行人士克制。



據當地警方指，事發地點附近有一場未證實遊行訴求的抗議活動，抗議行動期間有兩名示威者走向站在路邊的外籍男子，隨後有更多人向該名男子施襲，據報當時有約50人對他進行圍毆，其後傷者當場不治。

警方指，該名死者身份和國籍不詳，相信年齡介乎於30至40多歲之間。同時表明警方已針對這宗謀殺案展開調查，而犯案動機尚待查明。政府呼籲示威者保持克制，同時承認南非確實面臨移民法規改革的迫切需要。

2026年10月8日，南非索維托（Soweto），在反移民抗議引發的動盪中，一名居民從燃燒的車輛旁走過。此前，當地居民與外籍店主發生衝突，多輛汽車遭縱火。（Reuters）

在此次事件發生前，南非已有多宗反移民的抗議浪潮，部分抗議運動演變成暴力衝突。在這個月初德班和約翰內斯堡（Johannesburg）附近的索維托（Soweto）發生暴亂，有示威者燒毀多間商鋪和路邊的汽車。

而在今年六月，當地反非法移民民間組織「March and March」，向南非政府發出6月30日的期限，要求將所有無證移民逐出南非。該截止時間前亦引發多場抗議活動，並有報道指出運動內有針對其他非洲國家人士的襲擊案件。

2026年6月30日，在南非德班，反移民抗議者舉行遊行，當天是反移民團體設定的非正式最後期限，要求所有無證移民離開南非。（Reuters）

該組織的領導人祖瑪（Jacinta Ngobese-Zuma）否認行動為反移民，稱「我們與這些人共同生活了這麼多年，如今當我們在表示『實在受夠了』、『到此為止』時，卻被扣上了『仇外』的帽子。」

移民常被指責搶飯碗、助長犯罪並給公共服務帶來壓力，但有研究人員指出，這類籠統的說法並無證據支持。