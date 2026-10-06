網球︱黃澤林上海大師賽與南非球手激戰3盤　順利過兩關晉主賽圈

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）歷史性贏得2026名古屋亞運會網球男單金牌後，立即前往中國參加ATP 1000級別的上海大師賽。外圍賽首圈順利擊敗澳洲名將曉域的17歲兒子告魯斯曉域（Cruz Hewitt）後，迎來南非球手哈里斯（Lloyd Harris）。



黃澤林亞運奪金後，轉戰上海大師賽。（資料圖片／路透社）

Coleman周一（5日）在上海大師賽外圍賽首輪旗開得勝後，要晉身主賽圈還要贏多一場，今日（6日）面對身高達1.93米的南非球手哈里斯（Lloyd Harris）。29歲的哈里斯目前世界排名110，為今次外圍賽的18號種子，剛剛贏得ATP挑戰者級別的京山網球公開賽，而世界排名100的黃澤林為外圍賽的9號種子，雙方之前未曾在ATP賽事碰頭。

黃澤林在上海大師賽外圍賽首圈順利過關，次輪鬥南非球手哈里斯。（資料圖片／路透社）

上海大師賽外圍賽第二輪 黃澤林首盤兩度「破發」先勝6：4

身高1.91米的黃澤林，賽場上較少機會遇上較他更高的球手。不過這方面完全無阻狀態大勇的Coleman打出水準，第一盤就算早段第一發球成功率不足6成，黃澤林在接發球方面頻頻得分，並成功把握兩次機會打破哈里斯的發球局，一度遙遙領前至5：2。哈里斯落後下在Coleman接下來的發球局施壓，「破發」再力保發球局下追成4：5。黃澤林在壓力中保持冷靜，就算對手迫至刁時仍順利「保發」，以6：4贏得首盤先下一城。

上海大師賽外圍賽次輪黃澤林大戰南非球手哈里斯（圖）。（資料圖片／Getty Images）

第二盤初段哈里斯、黃澤林各自「保發」，當哈里斯領前2：1，他在第4局、亦是Coleman的發球局早段連得3分，獲得3個「破發」機會，雖然Coleman連贏3分追成40：40刁時，哈里斯終成功「破發」，局數領前3：1。之後雙方均能保住發球局，哈里斯以6：3勝出此盤，盤數追成1：1平手。

黃澤林在上海大師賽外圍賽次輪順利擊敗南非球手哈里斯，晉身主賽圈。（資料圖片／路透社）

黃澤林第三盤再次兩度「破發」 擊敗對手晉級主賽圈

決勝第三盤雙方早段再次互保發球局，當黃澤林領前3：2，他在第6局向對手施壓，領先40：0獲得3個破發分，他成功把握局數拉開至4：2。哈里斯隨即在Coleman的發球局施壓迫至刁時，但黃澤林利用凌厲發球「保發」，局數領前至5：2，距離晉級主賽圈只差一局。結果Coleman再次打破哈里斯的發球局，順利以6：4、3：6、6：2，盤數2：1擊敗這位南非球手，晉級上海大賽師主賽圈。