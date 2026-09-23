南非德班派對槍擊案11死一名孕婦遇害　警方追捕3槍手

據路透社報道，當地時間9月22日（周二）晚上，南非德班市（Durban）南部一個鄉鎮發生一宗槍擊案，三名持槍男子在一場家庭聚會上向賓客開槍，造成至少11人死亡、3人受傷。警方稱，這宗槍擊事件可能與幫派有關。



報答引述當地警方23日一份聲明指，一名據信懷孕的女子和13名男子參加了在誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal province）夸馬庫塔鎮（KwaMakhutha）舉行的這場聚會。

2026年9月23日，南非德班（Durban）附近的夸馬庫塔鎮（KwaMakhutha），一輛法醫車輛停在槍擊案發現場附近，槍擊案造成11人死亡，多人受傷。（Reuters）

當地警方在一份聲明中補充指：「包括一名女性在內的十名受害者當場死亡，另有四人被送往醫院，其中一人因槍傷不治身亡。」

據報道，襲擊動機目前尚不清楚，但警方表示「不排除是敵對組織之間的仇殺所致」。警方稱已對三名嫌犯展開追捕。

警方稱，部分受害者曾因涉嫌非法活動而被犯罪情報部門列入監視名單。

報道指，南非是全球謀殺率最高的國家之一，平均每天約有60宗謀殺案發生。

2026年9月23日，南非德班（Durban）附近的夸馬庫塔鎮（KwaMakhutha），一輛法醫車輛停在槍擊案發現場附近，槍擊案造成11人死亡，多人受傷。（Reuters）

在今年11月即將舉行的市政選舉前，暴力犯罪仍是選民關注的焦點。