特朗普自稱有權三度競選總統　再控訴2020年大選存在舞弊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月22日出席艾奧瓦州（Iowa）一場中期選舉前的競選集會，他稱儘管憲法條文看似限制自己再度尋求連任，但相信自己「有權再次競選」總統。



特朗普起初表示：「我不知道誰會成為你們的下一任總統，我雖然不能百分之百確定，但我認為法律規定我不能再次競選。」隨後，特朗普又暗示自己仍有權再次參選：「他們第二次作弊了，因為我們贏了三次，所以我認為我有權再次參選。」

2026年10月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）結束對艾奧瓦州（Iowa）的訪問後，返回白宮。（Reuters）

根據美國憲法《第二十二條修正案》明確規定「任何人不得當選總統超過兩次」，而特朗普已於2016年、2024年兩度當選並就任總統，再度參選將觸犯該修正案。

但特朗普多次聲稱2020年大選中存在舞弊、選舉遭人為操縱，以此作為謀求參選的理由，認為自己一共贏下三次選舉，因此獲得參選資格。美媒報道指，並無證據表明2020大選存在舞弊，當年特朗普實際落敗。

此前，特朗普公開佩戴「TRUMP2028」帽子，又在社交媒體上發布相關圖片，令外界猜測是否為尋求第3任期造勢。