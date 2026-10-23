路透：特金會今年成局機率不足一成　若成真或只有幾天通知時間

據路透社10月23日引述5名知情人士透露，美國及韓國官員對今年美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與朝鮮領袖金正恩會面的機會極其渺茫。



路透社表示，特朗普作為唯一一個與朝鮮領袖見面的美國總統，一直渴望重啟與朝鮮的對話，但平壤方面則對限制核子計劃的談判興趣缺缺。

特朗普曾在8月稱計劃在今年稍後時間與金正恩會面，並稱金正恩已答應與他的會面。韓國情報機關亦向國會議員表示，特朗普和金正恩於今年11月18日至19日，在深圳亞太經合組織（APEC）峰會場邊會面的機率為50%。

2026年8月24日，特朗普在社交平台上載自己與朝鮮領導人金正恩於2019年會面時的合照。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

但隨後特朗普淡化雙方在11月的亞太經合會或在菲律賓東盟（ASEAN）峰會期間會面的可能性：「我和他相處得很好，而且我不確定有人是否提出過要舉行會晤。」

而據5位知情人士，其中包括四位從美韓兩國高級官員獲悉相關情況的人士，以及一名韓國官員指，美國並未收到朝鮮方面有關舉行「特金會」的回覆，距離APEC峰會亦所剩無幾。另一名知情韓國官員亦表示，平壤尚未出現任何籌備「特金會」的跡象。韓國外交部及朝鮮常駐聯合國代表團尚未立即對此事進行回應。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（Getty Images）

卡內基國際和平基金會核能政策計畫資深研究員潘達（Ankit Panda）表示，特朗普與金正恩在亞太經合組織（APEC）高峰會期間會晤的可能性不足10%：「如果特朗普想要與金正恩會晤，我認為朝鮮方面會尋求一個代價高昂的公開訊號。」

美國駐韓國大使朴銀珠（Michelle Steel）在首爾舉行的美韓商會活動中指，她不知道雙方領袖能否舉行會面，但若可舉行，很可能會突然宣布：「如果會面成真，那麼可能隔天就會舉行，或在幾天前通知。」