蒙古草原大火逾一週受控　影響自然保護區八成面積　日企KDDI致歉

蒙古東部靠近中國內蒙的努姆魯格自然保護區10月8日發生草原火災，並一度迫近中國邊境，當局撲救超過一週後，火勢最終在16日受控。日本大型通訊企業KDDI 23日發聲明，承認火災與子公司的活動有關，並就事件致歉。



日本電視台23日報道，KDDI表示，子公司MobiCom（モビコム）日籍CEO越智康率領多名員工在火災當天到努姆魯格自然保護區測試4G流動網絡時，行駛中的車輛起火，而且火勢一發不可收拾，最終保護區內大約8成面積土地焚毀。

蒙古傳媒指，起火原因由行駛中的汽車車底纏有大量乾草引起。KDDI稱，火災導致蒙古的自然環境造成巨大破壞，公司嚴肅看待事件，同時向蒙古民眾及相關人士深切致歉。

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報道提到，事發當天MobiCom獲蒙古相關部門批准到保護區進行測試，蒙古政府及邊防部門亦有隨行。新華社引述多家蒙古傳媒指，MobiCom當時懷疑計劃在保護區內狩獵或垂釣一種瀕臨滅絕的魚類。

據蒙古自然環境與氣候變化部20日公布的初步統計數據顯示，努姆魯格自然保護區受災面積約為47萬公頃，佔保護區總面積79.8%，約相等於東京都面積的2.4倍。而該保護區為蒙古東部關鍵的生態功能區，對維持原生自然景觀、保障區域生態平衡以及保護生物多樣性方面具有重要意義。

報道指，蒙古政府有意向相關人士追討賠償。