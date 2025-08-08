世界氣象組織：極端高溫席捲全球　助長暴雨、山火等天災

世界氣象組織（WMO）8月7日發公報稱，極端高溫天氣正在影響全球大量人口，而野火和空氣污染使高溫影響加劇，突顯了改善早期預警系統和推動高溫健康行動計劃的重要性。



世界氣象組織7日發公報稱，多個專業氣象機構數據顯示，近期全球熱浪頻發，多地氣溫破紀錄。

據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局（C3S）發布的數據，2025年7月是全球有記錄以來第三熱的7月，平均海面溫度也是有記錄以來第三高。

2025年8月5日，受夏季熱浪影響，一名遊客在西班牙巴塞隆納拿着扇躲避陽光。（Reuters）

在歐洲地區，瑞典和芬蘭7月經歷了異常長時間的攝氏30度以上高溫天氣，東南歐也遭遇熱浪和山火。此外，中國與日本等地7月氣溫較平均水平明顯偏高。

公報中的數據顯示，西亞部份地區、中亞南部、北非大部份地區、巴基斯坦南部和美國西南部上週的最高氣溫皆超過攝氏42度，局部地區超過攝氏45度；伊朗西南部和伊拉克東部的局部最高氣溫超過攝氏50度，導致電力和供水中斷、學校停課等。

公報預測顯示，未來一週熱浪將繼續侵襲上述地區。

日本鹿兒島縣8月7日起遭連場暴雨侵襲，圖為8日姶良市加治木町有部份道路及堤防被洪水沖毀。（X/災害火災画像速報ニュース2 圖片）

世界氣象組織氣候監測負責人Omar Baddour稱，近地表的極端高溫和高空冷空氣的結合可能會導致極端降雨和高海拔地區的毀滅性山洪，進一步影響人們的生活、基礎設施，並可能導致山泥傾瀉。

公報還提到，極端高溫助長毀滅性山火。塞浦路斯、希臘和土耳其的山火迫使人們逃離家園，導致多人死亡；加拿大在7月下旬至8月初面臨數百宗山火，導致該國多省和美國北部多州的空氣質量惡化。

2025年7月22日，希臘科林斯，圖為附近地區因天氣酷熱引發大火。（Reuters）

公報說，世界氣象組織致力於改善與高溫相關的早期預警系統，並正在與各個層面的夥伴合作，推進高溫健康行動計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

