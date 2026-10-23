河口湖台女命案新進展　疑犯據報供稱與死者旅途中熟識　赴房聊天

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日發生命案，一名參加旅行團的38歲台灣女遊客井雲蓉陳屍酒店房間內，警方之後拘捕27歲同團台灣女遊客楊閔涵，犯案動機仍然未明。日本放送協會（NHK）10月23日報道，疑犯向警方供述是在旅行期間與死者變得親近。



綜合日媒、台媒之前報道，死者陳屍單人房內，左側頸部有菜刀造成的深層傷口，但房內沒有爭執跡象，死者身上也沒有抵抗痕跡，由於27歲疑犯楊閔涵與死者井雲蓉是各自單獨參加同一旅行團，分別入住單人房，但之後又有網民發現兩人疑似在社交平台上互相追蹤，故此兩人在旅行前是否相識、犯案原因、疑犯如何進入死者房間等，一直備受關注。

日本放送協會（NHK）報道引述辦案相關人士透露，在警方調查期間，疑犯供稱是在這次旅行中與井雲蓉變得親近，當時「為了找她談話，我去了她的房間」。

疑犯又向警方供稱菜刀是「在旅行期間於縣外一家商業設施內購買」。解剖結果顯示死者頸部左側有較深的傷口，死因是失血過多。

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

警方已在案發現場房間內查獲一把菜刀，以涉嫌違反《銃刀法》為由逮捕楊閔涵，警方認為她與井雲蓉死亡有關，目前仍在調查導致事件發生的詳細經過。

據YBS山梨放送報道，警方又發現疑犯手腕上有疑似自行造成的割傷，認為可能曾試圖自殺，正展開調查。

根據台媒早前報道，該旅行團行程為團員17日晚上搭飛機抵達日本，18日安排前往忍野八海、淺間神社、大石公園等景點，之後入住在河口湖的酒店，19日傳出命案。