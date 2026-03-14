日本富士山河口湖恐消失？水位驟降露出湖底　遊客竟可行去六角堂

日本富士山腳下的河口湖近期出現罕見景象，水位驟降4米，創下29年來最低紀錄。原本需要搭船才能抵達的知名景點「六角堂」，如今遊客竟可步行前往，湖底泥土與枯草大面積裸露，引發外界擔憂湖泊是否即將消失。



據日本媒體《Friday》報道，富士山火山防災研究中心主任研究員山本真也表示，河口湖水位在短時間內大幅下降了4米，主因是去年降雨量嚴重不足。

日本富士山腳下的河口湖近期出現罕見景象，水位驟降4米，創下29年來最低紀錄。（X截圖）

去年梅雨季短，且颱風來得少，導致降水量不足，山本真也解釋，河口湖的水源並非來自富士山湧泉，而是北側御坂山脈的地下水。

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河口湖水位創29年新低

山本指出，去年導致全年降水量僅約1080毫米，遠低於1300毫米的臨界值。當降水量不足時，地下水難以被推擠至地表，流入湖泊的水量隨之銳減，最終造成水位急遽下降的現象。

針對湖泊是否會消失的疑慮，山本強調民眾無須過度擔心。他說，河口湖每年冬季本就會出現水位下降的情況，當地居民早已習以為常。

待春季降雨增加、梅雨季節來臨後，湖泊水位預計將逐步回升至正常水準。

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