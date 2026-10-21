河口湖台女命案細節曝光：疑兇據報旅程期間買刀　兩人各自報團

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日上午8時左右發現一名38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方已逮捕當時在死者房內的台灣籍女子，並於10月21日將她移送檢方。



朝日電視指出，警方10月20日公布死者身份，姓名以日文片假名記載為「ジン・ユン・ロン」。山梨電視報道，死者參加旅行團赴日觀光，被發現時仰躺在床上，死因為失血過多。調查相關人士透露，死者左側頸部有菜刀造成的深層傷口，但房內沒有爭執跡象，死者身上也沒有抵抗痕跡。

另據調查相關人士透露，27歲嫌犯楊閔涵與死者各自單獨參加同一旅行團，楊嫌持有的菜刀刀刃長約12厘米，是在旅行團行程期間購買。警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《銃砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕楊閔涵。警方認為楊嫌可能知悉死者死亡的經過。

YBS山梨放送報道，調查相關人士透露，死者頸部的傷口深達頸動脈，警方在遺體附近發現一把沾有血跡的菜刀，認為可能是刺傷死者的凶器。警方正調查兩人的關係，包括雙方是否發生糾紛等情況。

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