遊日注意｜颱風薔琵先撲向沖繩再登陸九州　逾百航班取消

日本氣象網站tenki.jp 10月23日報道，颱風「薔琵」正逼近沖繩縣先島諸島，預計26日登陸九州。期間，風力或達損毀房屋級別、沿岸巨浪加上風暴潮導致低窪地帶洪水風險高，當地政府呼籲民眾避險。同時，日本多家航空公司宣布取消航班。



據預測，颱風「薔琵」先於24日逼近先島諸島，石垣島、宮古島一帶將遭遇狂風，八重山地區風力或達損毀房屋級別；颱風將在25日橫穿東海，很大機會26日登陸九州，隨後逐步轉化為溫帶氣旋。

日本氣象廳預測，颱風「薔琵」將於10月24日逼近沖繩縣先島諸島。（日本氣象廳）

日媒報道指，颱風輸送的大量暖濕氣流將刺激秋季鋒面轉趨活躍，九州至關東地區在颱風抵近前就會出現強降雨，預計截至24日下午6時的過去24小時內，沖繩八重山及宮古島地區的降雨量分別達250及200毫米；23日起九州、四國陸續有雷雨及特大暴雨，24日至26日多地持續降雨，存在暴雨預警風險。

日本政府警示各地需警惕山泥傾瀉、河水氾濫與低窪水浸，做好防災準備。與此同時，全日空航空（ANA）22日至24日取消57個航班，日本航空（JAL）及其集團航空公司22日至23日累計取消逾100航班。