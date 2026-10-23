英媒：烏克蘭尋求將邊境通關檢查移至歐盟境內　以防俄無人機襲擊

據英媒報道，烏克蘭正與歐盟鄰國磋商，尋求將烏克蘭的貨車海關檢查活動，從邊境移至歐盟境內，以阻止俄羅斯無人機對這些貨車發動攻擊。



英媒指，烏克蘭當局正與波蘭和斯洛伐克磋商，探討將海關檢查環節搬到兩國進行，以提升烏克蘭境內貨車的安全性。

由於莫斯科的無人機攻擊，導致烏克蘭常使用的黑海（Black Sea）航線被切斷，烏克蘭被迫轉用公路、內陸河道、和鐵路，經由歐盟境內運輸更多農業貨物。而最近幾週，烏克蘭和歐盟邊境的貨車經常排起長隊，屢遭俄羅斯無人機襲擊。

2026年9月27日，在烏克蘭敖德薩州（Odessa），一輛貨車在遭俄軍襲擊而損毀的倉庫內被燒毀。（Getty）

烏克蘭外交部表示，基輔當局已和摩爾多瓦（Moldova）設立聯合邊境管制點，並尋求將此合作模式推廣至波蘭等國。烏克蘭外交部發言人泰希（Heorhii Tykhyi）表示，採取此措施是因為俄羅斯蓄意破壞烏克蘭邊境物流與跨境貨運，基輔當局正尋求「儘快」與波蘭敲定相關協議。

英媒指自從今年八月以來，烏克蘭已記錄多宗在摩爾多瓦、羅馬尼亞及波蘭邊境之間的無人機攻擊。頻繁的無人機襲擊導致兩國邊境排起貨車車龍，據烏克蘭海關部門於週三（21日）指，位於沃倫州（Volyn Region）的一個邊境，有約1,200輛貨車排隊進入烏克蘭。

這張設計圖片於2024年2月3日在比利時布魯塞爾拍攝，圖中可以看到一部手機上顯示着歐盟旗幟，背景則可看到烏克蘭國旗。（Getty）

無人機頻繁襲擊烏克蘭黑海港口及民用商船，已導致烏克蘭全國的農產品出口萎縮近半。據農業政策與食品部部長維索茨基（Taras Vysotskyi）表示，烏克蘭全國於九月的農產品出口量共錄得240萬公噸，僅為潛在產量的46%。

維索茨基表示，若無法完全使用黑海港口，烏克蘭的出口能力會面臨限制，僅達到45至50%的水準：「正因如此，在維持並拓展替代運輸路線的同時，與歐洲夥伴攜手抵銷額外物流成本，顯得至關重要。」